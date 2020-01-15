《美元走勢－羅明立》歐美預期息差不變，歐元有機會回穩

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒９９ １０９﹒７９ １０９﹒９８

歐元╱美元 １﹒１１３７ １﹒１１２４ １﹒１１２６

英鎊╱美元 １﹒３０４２ １﹒３０１２ １﹒３０１９

美元╱瑞郎 ０﹒９６７８ ０﹒９６６２ ０﹒９６７１

美元╱港元 ７﹒７７９４ ７﹒７７４２ ７﹒７７５９

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《美元走勢》美國去年１２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升幅加快至２﹒３％，符合市場

預期，前值為上升２﹒１％。不過，按月升幅則放緩至０﹒２％。同期，撇除食品及能源的核心

ＣＰＩ按年升幅高企於２﹒３％，亦符合市場預期，升幅是自２０１８年１０月以來最大，但按

月升幅則放慢至０﹒１％。當地通脹按月呈回落跡象，增強市場對美聯儲於本年內維持利率不變

的預期。投資者關注今日（１５日）簽署的中美貿易協定內容，市場觀望態度濃厚，預料美匯指

數將會窄幅波動。

德國央行執行委員會委員Ｂｕｒｋｈａｒｄ﹒ Ｂａｌｚ在出席亞洲金融論壇時表示，歐元

區今年經濟增長料為１﹒１％，主要由財政寬鬆推動；而通脹預期將由去年的１﹒２％，稍為回

落至１﹒１％，主要由於能源價格下降。歐洲央行很大機會長時間維持寬鬆貨幣政策，由於歐美

預期息差不變，估計歐元有機會回穩。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１１５ １﹒１２７０ １﹒１０７５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

