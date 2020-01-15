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即市新聞

15/01/2020 15:57

《美元走勢－羅明立》歐美預期息差不變，歐元有機會回穩

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９９　　　１０９﹒７９　　　１０９﹒９８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３７　　　１﹒１１２４　　　１﹒１１２６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０４２　　　１﹒３０１２　　　１﹒３０１９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６７８　　　０﹒９６６２　　　０﹒９６７１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７９４　　　７﹒７７４２　　　７﹒７７５９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國去年１２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升幅加快至２﹒３％，符合市場
預期，前值為上升２﹒１％。不過，按月升幅則放緩至０﹒２％。同期，撇除食品及能源的核心
ＣＰＩ按年升幅高企於２﹒３％，亦符合市場預期，升幅是自２０１８年１０月以來最大，但按
月升幅則放慢至０﹒１％。當地通脹按月呈回落跡象，增強市場對美聯儲於本年內維持利率不變
的預期。投資者關注今日（１５日）簽署的中美貿易協定內容，市場觀望態度濃厚，預料美匯指
數將會窄幅波動。
　　德國央行執行委員會委員Ｂｕｒｋｈａｒｄ﹒　Ｂａｌｚ在出席亞洲金融論壇時表示，歐元
區今年經濟增長料為１﹒１％，主要由財政寬鬆推動；而通脹預期將由去年的１﹒２％，稍為回
落至１﹒１％，主要由於能源價格下降。歐洲央行很大機會長時間維持寬鬆貨幣政策，由於歐美
預期息差不變，估計歐元有機會回穩。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１１５　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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