金管局１００億元人幣日間回購流動性安排額度被調用近六成

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局１００億元人民幣日間回購協議流動性安排的額度下午

已被調用近六成。

截止下午２時，有５７億元的日間回購協議流動性已被調用，另外，金管局指定的一級流動

性提供行也提供４０億元的流動性，同時金管局提供的隔夜回購協議流性１００億額度則未被動

用。

稍早離岸人民幣香港銀行同業拆息顯示，主要期限利率今日全線續升；其中隔夜大漲

１０８個基點至４﹒００６６７％，創２０１９年８月２７日以來新高。

根據金管局介紹，日間回購協議流動性利率是以最近三次財資公會公布的隔夜同業拆息的平

均數定價，按當日使用的有關流動資金的實際時間按分鐘計算利息；而一級流動性提供行提供的

流動性則是根據市場運作原則進行定價。隔夜的回購流動性利率則是以前述日間利率加５０個基

點，最少０﹒５％。

金管局於２０１４年１１月起向參與香港人民幣業務的認可機構提供不超過１００億元的日

間人民幣資金，以協助參加行管理人民幣流動資金及提高在港進行支付的效率，並助其後銀行處

理將來滬港股票市場交易互聯互通推出後的支付安排。

除了日間回購協議流動性安排之外，金管局在２０１８年１０月底繼續指定了九家銀行作為

香港離岸人民幣市場的一級流動性提供行，計劃的總額度維持在１８０億元。（ｂｉ）

