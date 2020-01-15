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15/01/2020 12:34

花旗看好今年港股反彈，５Ｇ及金融科技股料跑出

　　《經濟通通訊社１５日專訊》花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華表示，由於貿易摩擦對投
資者信心構成負面影響，拖累香港市場去年表現跑輸大市，但考慮到中美關係未有再度惡化跡象
，而港股現時估值便宜，加上港府持續推出利民紓困措施，預期今年港股將有反彈。
　　她解釋，儘管預期去年香港經濟將錄得負增長，相信今年旅遊收益會持續大幅減少，失業率
亦料會輕微上升，但市場已計入社會運動影響，本地消費有見底跡象，而政府推出的紓困措施已
佔全港ＧＤＰ約１﹒２％，加上低息環境持續、預期股市暢旺及本地零售業復甦等，預測今年香
港經濟增長可回穩至０﹒７％，明年則料增長１﹒８％。
　　張敏華認為，今年投資主題將圍繞５Ｇ，隨著５Ｇ進入商業化階段，相信網絡安全軟件將會
跑出，並預期５Ｇ手機製造商、部分鏡頭龍頭企業將成贏家；另亦看好金融科技及新能源板塊。
她又指，騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）已不屬於科技板塊，較偏向電訊及消費
者板塊，在剔除上述兩股後，預期科技股今年盈利料有雙位數增長。至於中國市場，則維持選擇
性投資，並偏好消費股、科技股及銅等工業股。
　　對於人民幣走勢，她指出，過往中美有正面消息推出時，人民幣走勢普遍偏強，兩日前美國
亦將中國的剔出匯率操控國名單，倘若中美未來進一步削減關稅，預期人民幣兌美元匯價將達
６﹒７至６﹒８５，否則料會維持「七算」的水平。（ｙｗ）

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