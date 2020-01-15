【紓困措施】林正財：調整長生津更多長者受惠，較全民退保有彈性

《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥昨日公布１０項紓困措施，當中包括改革長

者生活津貼，將現時的高額津貼和普通津貼合二為一，並將資產上限由現時分別１５萬元及３０

多萬元，劃一提升至５０萬元。

行政會議成員林正財出席電台節目後表示，持有５０萬元以上資產的長者可購買公共年金，

長生津加上每月的年金將足夠長者生活。

他指，調整計劃可令更多長者受惠，雖然並非全民退保，但由於全民退保需考慮稅收等問題

，微調長生津更為有彈性，並能在短時間內推行。（ｓｋ）

