《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥昨日公布１０項紓困措施，當中包括改革長
者生活津貼，將現時的高額津貼和普通津貼合二為一，並將資產上限由現時分別１５萬元及３０
多萬元，劃一提升至５０萬元。
行政會議成員林正財出席電台節目後表示，持有５０萬元以上資產的長者可購買公共年金，
長生津加上每月的年金將足夠長者生活。
他指，調整計劃可令更多長者受惠，雖然並非全民退保，但由於全民退保需考慮稅收等問題
，微調長生津更為有彈性，並能在短時間內推行。（ｓｋ）
15/01/2020 11:02
【紓困措施】林正財：調整長生津更多長者受惠，較全民退保有彈性
《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥昨日公布１０項紓困措施，當中包括改革長
者生活津貼，將現時的高額津貼和普通津貼合二為一，並將資產上限由現時分別１５萬元及３０
多萬元，劃一提升至５０萬元。
行政會議成員林正財出席電台節目後表示，持有５０萬元以上資產的長者可購買公共年金，
長生津加上每月的年金將足夠長者生活。
他指，調整計劃可令更多長者受惠，雖然並非全民退保，但由於全民退保需考慮稅收等問題
，微調長生津更為有彈性，並能在短時間內推行。（ｓｋ）
|中國故事15/01/2020
【京城近觀】地產商變身藝術家 「任大炮」成「任木匠」
|國際動態15/01/2020
濃煙波及澳網 女球手「狂咳」退賽
|香港政情14/01/2020
【紓困措施】林鄭：兩元搭車降到60歲 改革長生津 研增勞工假
|FOCUS14/01/2020
【FOCUS】中國甩「貨幣操縱」標籤 「二千億」傳寫入大刁
|生財有道14/01/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：新世界11元以下可買
|國際動態14/01/2020
菲塔阿爾火山爆發 疏散1.6萬人
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰