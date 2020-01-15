【土地供應】發展局：不會為受影響棕地作業者提供一換一調遷安排

《經濟通通訊社１５日專訊》發展局副局長廖振新表示，現時土地供應緊張，政府不會為受
影響的棕地作業者，提供一換一的調遷安排，形容有關做法不切實際。
廖振新在立法會回應議員質詢時指，按現行的政策安排，受影響的棕地作業者可獲特惠津貼
或法定補償。當局已預留合共７２公頃的土地，擬興建計劃興建多層式大廈等，並正研究開放部
分臨時政府用地，予棕地作業者競投，惟數量不多，將會適時推出。（ｓｋ）
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