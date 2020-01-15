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即市新聞

15/01/2020 16:53

莎莎第三季營業額按年跌２７﹒３％，本港市場跌４８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》莎莎國際（００１７８）公布截至去年１２月底止第三季度銷
售數據。季內，集團整體零售及批發營業額１５﹒８４億元，按年下跌２７﹒３％。
　　在港澳市場，零售及批發營業額按年跌３５﹒２％至１１﹒９１億元，同店銷售則下降
３４﹒７％，跌幅受交易宗數下降３２﹒３％所影響，當中內地客的交易宗數下跌５０﹒８％，
本地客則下跌９﹒１％。港澳市場以外的市場，包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿的
零售及批發業務營業額則上升１５﹒１％。不過，由於電子商貿的發展重心轉移，第三季度的電
子商貿銷售額按年下跌１０﹒７％。
　　集團表示，由於內地訪港人數跌勢加劇，導致第三季度香港市場的銷售額按年下跌
４７﹒５％。其中，１２月份的銷售表現輕微好轉，按年跌幅減至４５﹒８％，主要由於本地客
的銷售因滯後消費於當月錄得正增長。

＊暫定計劃於未來１８個月內關閉約２０％至２５％店舖＊

　　集團又指，鑑於香港嚴峻的經營環境未見明顯放緩，將繼續推行各項措施減省整體成本以維
持競爭力和恢復盈利能力。由於租金成本乃最大營運開支之一，集團已開始縮減香港的店舖網絡
，因應店舖的銷售表現、每區的業務情況及減租幅度而定，暫定計劃於未來１８個月內關閉約
２０％至２５％的店舖，大部分以影響較大的遊客區為主，並已於第三季度關閉６間，使第三季
內香港區的店舖數目淨減少３間。（ｓｋ）

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