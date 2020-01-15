《小傳日記》關稅維持加，魚缸表現差！內房繼續軟，物管反回暖！

《小傳日記》神州同花旗國好快就會簽署首階段貿易協議，但花旗國財長姆欽就事前表明，

係達成第二階段之前，都會維持對神州嘅關稅。大隻佬指數就僅僅高開５點，之後受呢個壞消息

影響，ＱＱ（００７００）失守４００銀大關，加上本地磚頭佬同手機設備佬齊齊插水，令大隻

佬指數曾經最勁碌低２６６點見２８６１９點。

食完午飯，大笨象（００００５）、生發發（００３８８）同埋本地磚頭佬齊齊回升，令大

隻佬指數就跌少咗。最終收低１１１點，跌幅近半巴仙，報２８７７３點，主板成交

１００４﹒３１億銀少咗約１６巴仙。國企指數報１１２９５點，跌５９點，幅度約半個巴仙。

Ａ場都無運行，上證綜合指數收報３０９０點，跌１６點，幅度約半個巴仙。深證成分指數

收報１０９７２點，跌１６點。兩市總成交６１１０﹒７４億人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ軟半個巴仙，報３９８﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低近１巴仙

，報８６﹒６５銀；建行（００９３９）軟兩格報６﹒７３銀；生發發漲近１巴仙，報

２７９﹒８銀；大笨象升一格報５９﹒８銀。



＊潤地賣樓好股價升唔高，孖屐又跌倒物管反叫好＊



潤地（０１１０９）公布去年累積銷售額２４２５億銀人仔升一成五，潤地成績咁勁，但因

為今日「孖屐」無力，潤地只高收近半巴仙，報３６﹒６銀；中海外（００６８８）潛近半巴仙

，報２９﹒４５銀；融創（０１９１８）跪低近３巴仙，報４３﹒９銀；碧桂園

（０２００７）跌逾１巴仙，報１２﹒０６銀；萬科企業（０２２０２）跌１巴仙報３２﹒１５

銀；「四條三」恆大（０３３３３）跌近半巴仙，報２２﹒３５銀。

今日「孖屐」高開低走，物管佬再成為避險新寵兒，雖然雅生活服務（０３３１９）早前遭

到股東減持，今日走勢話俾你聽：「無有怕！」雅生活服務飛起逾１巴仙，報３０﹒９銀。新城

悅服務（０１７５５）漲近３巴仙，報１２﹒８銀；綠城服務（０２８６９）高收逾３巴仙，報

９﹒０５銀；永升生活服務（０１９９５）踢高近３巴仙，報６﹒７５銀；彩生活

（０１７７８）進漲逾１巴仙，報４﹒３５銀。



＊美圖新業務股價大踏步，減稅莫奢求舜宇價更愁＊



新經濟魚毛今日各游各水。美圖（０１３５７）話要喺未來３年，除咗繼續喺影像、美妝同

皮膚管理行業發展，亦會逐步發展醫學美容行業添呀！佢勁彈彈１０巴仙，報１﹒９銀。阿里巴

巴（０９９８８）畀前身係雅虎嘅股東Ａｌｔａｂａ沽貨，跣逾１巴仙報２２０﹒８銀。小米（

０１８１０）話會確保喺印度嘅新機型會喺網上同門市同時推出，刺激隻股收喺全日最高位

１２﹒２６銀彈近５巴仙，創逾８個月高，勁呀！ＱＱ今日滑唔夠半巴仙，報３９８﹒８銀；平

安好醫生（０１８３３）跳起近２巴仙，報６０銀。

之前有流料話，花旗國會暫緩實施對華包括電子產品嘅總值１５６０億美金嘅１５巴仙關稅

，但係花旗財長努欽同貿易代表萊特希澤發表之後發表聯合聲明話，兩個國家都無話要減關稅，

手機設備股咪轉升為跌囉，舜宇光學（０２３８２）跌近１巴仙，報１４１﹒２銀；高偉電子（

０１４１５）微滑三格報２﹒３５銀；鴻騰精密（０６０８８）彈近３巴仙，報２﹒７２銀；比

亞迪電子（００２８５）跣低逾１巴仙，報１７﹒０６銀。瑞聲（０２０１８）升逾１巴仙，報

６５﹒４銀，但已經係升幅最大藍戰士啦。



＊獲大行睇好金軟實飆到，破頂無難度愛康向上掃＊



最近麥格理恢復追蹤金山軟件（０３８８８），中信建投都唱好中軟國際（００３５４），

搞到軟件佬齊齊逆市起動！金軟全日起飛１１巴仙，報２４﹒１銀；中軟國際踼高４巴仙，報４

﹒９１銀；網龍（００７７７）彈起約半成，報２１﹒５５銀；金蝶（００２６８）起哄逾

２巴仙，報９﹒１９銀。

除軟件佬，麥格理同樣看好醫療設備佬，當中畀愛康醫療（０１７８９）「跑贏大市」評級

，搞到佢繼續創新高，他Ｄ兄弟自然齊齊ｈｉｇｈ！愛康飆９巴仙，報１２﹒２４銀；春立醫療

（０１８５８）創新高，起飛逾８巴仙，報６３﹒９５銀；康德萊醫械（０１５０１）同破頂，

踼高逾６巴仙，報３６﹒８５銀；威高股份（０１０６６）炒高２巴仙，報１０銀；但微創醫療

（００８５３）唔生性跌兩格報９﹒４９銀。請請！



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