【預算前瞻】羅兵咸永道料港府本財年將錄３８３億元財政赤字

《經濟通通訊社１５日專訊》政府將於２月２６日公布新一份《財政預算案》，羅兵咸永道

預期，港府２０１９╱２０財政年度將錄得３８３億元財政赤字，預計期內整體財政收入為

５７２７億元，支出為６１７３億元，當中計及發行綠色債券融資所得７８億元，以及用於償還

債券及票據１５億元。該行指，香港將出現１５年來首次赤字，建議政府除了透過加強短期措施

支援企業及市民外，長遠更應進一步優化稅務政策，繼續推動多元化經濟。



＊印花稅收入較原先估算少兩成，賣地收入少逾一成＊



根據羅兵咸永道預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為２１２７億元，較政府預計下跌

８﹒４４％；預料整體印花稅收入將錄得６１５億元，較原先估算低近兩成。計及政府於上一個

季度公布的賣地計劃，預計全年度賣地收入為１２７１億元，較原先預計低逾一成。

羅兵咸永道香港稅務合夥人崔慶昭表示，香港財政狀況仍然相當穩健，預計截至２０２０年

３月底，財政儲備將達１﹒１３萬億元，相當於政府２２個月整體開支。該行香港稅務合夥人王

曉彥指，長遠而言提議港府全面檢視香港現行稅制，以適應瞬息萬變的國際稅務形勢以及新興的

商業模式。



＊應推創科及薪俸稅稅務優惠，擴大自願醫保扣稅安排＊



崔慶昭指，香港必需培育本地創科人才，以推動行業的可持續發展。該行建議，港府應擴大

研發開支稅務扣減的適用範圍，令外判到大灣區的研發開支亦可享有同等優惠；推出針對創科研

發開支與投資的可兌換現金稅務抵扣，鼓勵創科界初創企業發展；擴闊香港稅收協定網絡；為本

地設立的知識產權中心提供具競爭力的稅務優惠。

另外，該行亦建議透過有關薪俸稅的支援措施，減輕市民財政負擔，如提高基本免稅額及單

親免稅額至１５萬元，並提高已婚人士免稅額至３０萬元；提高子女免稅額至每名１５萬元；推

出針對主要居住地方之租金開支扣稅安排，每年以１５萬元為上限，並須符合特定條件；延長供

樓利息扣稅年期至２５年，每年扣稅利息上限增加至１５萬元；提高個人進修開支的最高扣除額

至每年１２萬元；擴大自願醫保計劃保金的扣稅安排至私人醫保計劃；提供私人醫療開支稅務扣

減，每位合資格的受保人以每年８０００元為上限。（ｊｏ）

