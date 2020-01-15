美國將維持對中國商品關稅，港股收報２８７７３點跌１１１點



《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股今早欠方向，窄幅高開５點

，報２８８９１點，其後升幅一度擴大高見２８９７２點。不過，中美首階段貿協負面消息不斷

，美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。加上重磅

股騰訊（００７００）及內房股沽壓力大，拖累恆指由升轉跌，一度急挫２６６點報

２８６１９。恆指最終跌幅收窄，收報２８７７３點，跌１１１點或跌０﹒３９％，主板成交

１００４﹒３１億元減少近１６％。國指報１１２９５點，跌５９點或跌０﹒５３％。

內地Ａ股亦走低，上證綜合指數報３０９０點，跌１６點或跌０﹒５４％，成交

２３２９﹒１３億元人民幣。深證成份指數報１０９７２點，跌１６點或跌０﹒１５％，成交

３７８１﹒６１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）遭巴克萊降目標價，由６０﹒４８元下調至５６﹒７１元

，全日仍升０﹒０８％，報５９﹒８元；港交所（００３８８）微升０﹒７９％，報

２７９﹒８元；騰訊軟０﹒４％，報３９８﹒８元；中移動（００９４１）滑０﹒４５％，報

６５﹒８元；友邦（０１２９９）微跌０﹒７４％，報８６﹒６５元。



＊油股走勢軟，中海油挫逾２％最差藍籌＊



油價微漲惟油股普遍偏軟，中海油（００８８３）挫２﹒３６％，報１３﹒２２元，為全日

表現最差藍籌；中石油（００８５７）軟０﹒２５％，報３﹒９４元；中石化（００３８６）跌

０﹒４３％，報４﹒６７元；中海油服（０２８８３）升０﹒４９％，報１２﹒４元。

內房股全線走低，融創（０１９１８）挫２﹒７７％，報４３﹒９元，為表現最差國指股；

碧桂園（０２００７）軟１﹒１５％，報１２﹒０６元；奧園（０３８８３）跌１﹒７６％，報

１２﹒３元；雅居樂（０３３８３）軟１﹒０１％，報１１﹒７６元；萬科（０２２０２）亦跌

１﹒０８％，報３２﹒１５元。

體品股個別走。安踏體育（０２０２０）獲瑞信、高盛及大華繼顯調高對安踏的目標價，全

日走高２﹒９８％，報７７﹒７元，為表現最佳國指股；李寧（０２３３１）挫２﹒０１％，報

２６﹒８元；３６１度（０１３６１）微升０﹒７２％，報１﹒４元；特步（０１３６８）升

０﹒２３％，報４﹒３９元。



＊瑞聲升１％冠藍籌，阿里巴巴跌逾１％＊



有傳美國維持對華現行關稅至大選後，而電子產品則是美方去年１２月同意暫緩實施加徵關

稅的商品，部分手機設備股見反彈。瑞聲（０２０１８）漲１﹒２４％，報６５﹒４元，為全日

表現最佳藍籌；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒８９％，報１３﹒６２元；鴻騰精密

（０６０８８）走高２﹒６４％，報２﹒７２元；不過，舜宇（０２３８２）跌０﹒７７％，報

１４１﹒２元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒３９％，報１７﹒０６元。

５﹒５７％，報１４﹒４元；華虹半導體（０１３４７）亦升０﹒４７％，報２１﹒２元；康特

隆（０１９１２）漲２﹒７５％，報１﹒８７元；惟ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌１﹒３６％

，報１１５﹒９元；上海復旦（０１３８５）跌０﹒３１％，報６﹒３８元。

新經濟股普遍由跌轉升，其中小米集團（０１８１０）新手機印度門市網上同價推，全日漲

４﹒９７％，報１２﹒２６元元；美團（０３６９０）揚１﹒６％，報１１４﹒１元；平安好醫

生（０１８３３）升１﹒６９％，報６０元；眾安在線（０６０６０）漲１﹒８６％，報

３０﹒０５元；美圖公司（０１３５７）急升９﹒８３％，報１﹒９元；惟Ａｌｔａｂａ擬悉售

持股，阿里巴巴（０９９８８）軟１﹒２５％，報２２０﹒８元。（ｊｔ）

