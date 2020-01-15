《鍾之日記》貿協將揭盅，魚缸跌著等

《鍾之日記》１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國總統特朗普、中國國務院副總理劉鶴將於華盛頓時間周三上午１１：３０（本港時間周

四凌晨１２：３０）簽署中美首階段經貿協議。美國財長努欽和貿易代表萊特希澤發表聯合聲明

，事先張揚－－中美未就未來降低關稅達成協議，但指會公布第一階段貿易協議所有的細節，唯

一不公開的部分就是包含中國採購美國產品及服務細節的機密附件。

努欽並指，第一階段中美貿易協議將完全可執行，其中包括中國避免操縱人民幣匯率的承諾

。而在中美達成第二階段貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。市場認為，美國不會在

１１月大選前下調中國貨關稅。



＊恆指兩連跌，Ａ場失三千一＊



隔晚美股從高位回落，香江魚缸今早輕微高開５點後倒跌，重磅股騰訊（００７００）及內

房股沽壓力大，拖累恆指由升轉跌，一度急挫２６６點報２８６１９。恆指最終跌幅收窄，收報

２８７７３點，跌１１１點或跌０﹒３９％，連跌兩日，主板成交１００４﹒３１億，減少近

１６％。

Ａ場亦先行下跌，做好期望管理，因市場預計中國從中美首階段經貿協議獲得的好處，或比

預期低。滬綜指窄幅低開，跌幅最大擴至０﹒８％，午後跌勢持續，最終收跌０﹒５４％，報

３０９０﹒０４點，失守三千一；半導體板塊午後冒起，深成指全日跌幅收窄至０﹒１５％，創

業板指倒升０﹒０９％。觀望氣氛影響下，兩市成交６１１１億人民幣，按日減少１２﹒９％。



＊簽署貿協前夕人民幣貶，對談判成果期望值降＊



即管美國撤銷了中國的「匯率操縱國」標籤，但中國對美出口仍面對重大壓力，人民幣故態

復萌開始貶值，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５６點子報６﹒８９１０。收報

６﹒８８７１，較上個交易日４時３０分收盤價跌１７點子，結束四連升。

造紙股今日強勢，晨鳴紙業（０１８１２）漲２﹒５％，理文造紙（０２３１４）升

２﹒３％，陽光紙業（０２００２）升２﹒１％；相反地民航股則捱沽，南方航空

（０１０５５）跌２％，國航（００７５３）挫１﹒８％，東航（００６７０）軟１﹒１％。

美國將於今日公布中美經貿協議所有方面的細節，唯一不會公開的是包括中國採購美國產品

同服務細節的機密附件。中國將購買多少美國農產品仍是未知數，但農業股先行下跌，萬洲國際

（００２８８）挫２﹒１％，中化化肥（００２９７）跌１﹒２％。



＊３千億ＭＬＦ利率持平乏驚喜，內銀內房齊走低＊



春節前的人行的貨幣政策備受市場關注。人民銀行今日開展１年期３０００億元（人民幣．

下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），疊加１０００億元１４天期逆回購操作。公開市場全口徑計，

今日放水４０００億元。

人行節前放水符合市場預期，但據《中國證券報》昨日（１４日）的頭版文章指，２０１９

年物價數據出爐後，市場對１月公開市場操作「降息」的預期悄然升溫，但今日的ＭＬＦ及逆回

購操作中標利率就雙雙持平，明顯令市場有所失望。

光大證券分析師王一峰表示，昨日起市場流動性明顯趨緊，大行資金融出較少，特別是非銀

機構流動性非常緊張，所以當前總量調控優於價格調控，維穩跨春節流動性是人行首要目標，短

期內下調ＭＬＦ利率的必要性並不大。不過他認為，在月初降準利好影響下，即便此次ＭＬＦ利

率未變，本月ＬＰＲ也有望走低。

內銀股今日普遍走低，甘肅銀行（０２１３９）挫２﹒８％，貴州銀行（０６１９９）跌

１﹒４％，招商銀行（０３９６８）跌０﹒７％；而四大行則齊齊微跌，農行（０１２８８）跌

０﹒６％，中行（０３９８８）和建行（００９３９）則跌０﹒３％。

本月ＬＰＲ未知會否下調，但內房股也普遍走低。保利置業（００１１９）瀉６﹒７％，佳

兆業（０１６３８）挫３％，融創中國（０１９１８）跌２﹒８％，新城發展（０１０３０）亦

軟２％。



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