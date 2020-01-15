【駐京專電】金融委將在各地建立辦公室，加強中央和地方的協作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院金融穩定發展委員會將在各省（區

、市）建立金融委辦公室地方協調機制，加強中央和地方在金融監管、風險處置、信息共享和消

費者權益保護等方面的協作。



＊成員為地方金融監管部門主要負責人＊



根據《國務院金融穩定發展委員會辦公室關於建立地方協調機制的意見》，金融委辦公室地

方協調機制設在人民銀行省級分支機構，由其主要負責人擔任召集人，銀保監會、證監會、外匯

局省級派出機構、省級地方金融監管部門主要負責人以及省級發展改革部門、財政部門負責人為

成員。

金融委辦公室地方協調機制定位於指導和協調，不改變各部門職責劃分，不改變中央和地方

事權安排，主要通過加強統籌協調，推動落實黨中央、國務院及金融委有關部署，強化金融監管

協調，促進區域金融改革發展和穩定，推動金融信息共享，協調做好金融消費者保護工作和金融

生態環境建設。



＊充分調動中央和地方兩個積極性＊



下一步，金融委辦公室地方協調機制將從實際出發，在實踐中不斷探索完善，充分調動中央

和地方兩個積極性，增強金融監管合力，更好地服務實體經濟、防範金融風險、深化金融改革。

目前，各省級人民政府正在陸續建立地方政府金融工作議事協調機制，履行屬地金融監管和地方

金融風險防範處置責任。金融委辦公室地方協調機制和地方政府金融工作議事協調機制各有分工

和側重，將相互支持配合，形成合力，共同營造良好的金融環境。

金融委於２０１７年成立，金融委辦公室設在人民銀行總行，中央金融監管部門之間的協調

得到加強。

