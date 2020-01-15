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15/01/2020 08:27

【駐京專電】李克強主持國務院會議，討論擬審議的政府工作報告

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院第四次
全體會議，討論擬提請１３屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，決定將《政府工作報告（
徵求意見稿）》發往各省（區、市）和中央國家機關有關部門、單位徵求意見，並研究部署一季
度工作。
　　李克強表示，起草好政府工作報告，要廣泛聽取各界意見，科學研判國內外形勢，準確把握
社會和市場脈博，有針對性回應群眾和企業關切，提出解決問題的辦法，凝聚共識和力量，進一
步推動做好今年政府各項工作。
　
＊力爭一季度經濟社會發展開好局，疏通貨幣政策傳導機制＊
　
　　李克強強調，一季度經濟表現對全年走勢、市場預期具有「風向標」作用。各地區各部門要
進一步增強責任感、緊逼感，繼續做好打硬仗的充分準備，積極主動務實作為，已明確的工作要
早啟動、抓緊做，力爭一季度經濟社會發展開好局。加快發行和用好地方政府專項債券，推動在
建工程建設和具備條件項目及早開工，帶動擴大有效投資。要疏通貨幣政策傳導機制，發揮好年
初降准、合理增加流動性的政策效應，引導金融機構加大對製造業、民營企業、中小微企業信貸
支持，進一步降低企業綜合融資成本。紥扎實做好促就業工作，抓好農民工工資清欠和春節後返
城就業服務。加強經濟運行調節，保障居民生活用煤用氣用電特別是北方地區冬季取暖，做好節
日市場豬肉等重點農產品保供穩價和春運工作。
　
＊去年國內外風險挑戰明顯上升，要清醒認識問題＊
　
　　李克強指出，過去一年，國內外風險挑戰明顯上升，經濟下行壓力持續加大，全國上下齊心
協力，攻堅克難，完成全年經濟社會發展主要目標任務。經濟運行保持在合理區間，發展質量穩
步提升，城鎮新增就業連續第７年超過１３００萬人，民生進一步改善，成績得來十分不易。同
時，要清醒認識存在的問題、不足和面臨的困難挑戰。
　　李克強說，今年要實現全面建成小康社會，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改
革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。更加注重研究新情況新問題，著力提高宏觀調控的前瞻
性、針對性、有效性，用好逆周期調節工具，更大力度推動改革開放創新，持續優化營商環境，
引導社會預期，激發市場主體活力，加快傳統產業改造提升和新動能成長壯大，堅決打好三大攻
堅戰，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。

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