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15/01/2020 08:27

【駐京專電】銀保監發布銀行保險違法行為舉報處理辦法

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》銀保監印發《銀行保險違法行為舉報處理
辦法》。《辦法》共２４條，主要規定了《辦法》的適用範圍、基本原則、舉報要求、受理條件
、不予受理的情形、舉報處理程序、舉報人的義務等內容。主要包括：
　　一是明確了《辦法》的適用範圍。
　　二是規定了舉報處理工作應當遵循統一領導、屬地管理、分級負責的原則，依法、公正、及
時辦理舉報事項。
　　三是明確對舉報的管轄，應按照直接監管職權執行。
　　四是將舉報分為實名舉報和匿名舉報，並規定了不同的處理機制。
　　五是明確受理與不受理的條件。舉報同時符合以下條件的，予以受理：舉報事項屬於本機構
的監管職責範圍；有明確的被舉報人；有銀行保險違法行為的具體事實，及相關的證明材料。舉
報有下列情形之一的，不予受理：不符合《辦法》規定的受理條件；已經受理的舉報，舉報人在
處理期間再次舉報，且舉報內容無新的事實、證明材料；已經辦結的舉報，舉報人再次舉報，且
舉報內容無新的事實、證明材料；已經或依法應當通過訴訟、仲裁、行政復議等法定途徑予以解
決的；反映的被舉報人銀行保險違法行為已由其他銀行保險監督管理機構依法處理，或已由本級
銀行保險監督管理機構通過舉報以外的途徑發現並依法處理的；已經或者依法應當由其他國家機
關處理的；其他依法不應當受理的情形。
　　六是明確了收到舉報後的審查、受理、轉交以及答復的時限。
　　七是對舉報人提出了義務要求，要求舉報應實事求是，遵守法律、行政法規，若有捏造、歪
曲事實、誣告陷害他人的情形，將依法承擔法律責任。
　　八是建立了舉報處理工作的年度報告制度與重大事項的及時報告制度。

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