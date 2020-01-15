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15/01/2020 09:42

【駐滬專電】應勇：今年上海ＧＤＰ增速目標６％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海市長應勇今日在上海市第十五屆人大
第三次會議上提出，今年上海經濟發展的主要目標是：生產總值增長６％左右，地方一般公共預
算收入與上年基本持平，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例保持在４％左右，城鎮
調查失業率、城鎮登記失業率分別為４﹒８％左右和４﹒３％左右，居民人均可支配收入增長與
經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅３％左右，環保投入相當於全市生產總值的比例保持在
３％左右，單位生產總值能耗、主要污染物排放量繼續下降。

＊加快臨港新片區建設＊

　　他強調，上海今年要全面推進三項新的重大戰略任務，包括加快推進臨港新片區建設，推動
臨港新片區投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由和信息快捷聯通政策加快
落地，實施具有國際競爭力的稅收制度和全面風險管理制度；推動科創板持續發展，支持和鼓勵
更多科創企業上市，集聚更多法律服務、信用評級、保薦等中介服務機構，加快打造服務全國科
創企業的重要投融資平台；全面落實長三角一體化發展規劃綱要，加快打造虹橋國際開放樞紐，
在科技創新、基礎設施、生態環境、公共服務、對外開放、統一市場、公共安全等領域加快推進
項目合作、平台共建和政策協同。

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