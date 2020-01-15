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15/01/2020 09:18

【修例風暴】「人權觀察」年報批評北京嚴重侵犯香港有限自由

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國際組織「人權觀察」１４日在紐約聯合國總部發表《２０２
０年世界人權報告》指責中國對國際人權體系構成威脅，香港人前所未見的抵抗，呼籲各國政府
採取一致行動，抵抗北京，否則「數十年的人權進步，以及我們的前途，正危在旦夕」。
　　報告共６５２頁，評鑒近１００個國家人權情況。執行長肯尼士．羅斯（Ｋｅｎｎｅｔｈ　
Ｒｏｔｈ）在導論批評中國政府正實施中國幾十年來最殘酷、最普遍的鎮壓，同時利用經濟影響
力，阻止其他國家的批評。報告批評西方國家未有挺身指摘中國，呼籲民主國家合力抗衡北京，
否則中國的行動將預示一個反烏托邦的未來，屆時將沒有人能逃過中國審查，國際人權系統將被
弱化至不能再制止政府的高壓管治。
　　在香港方面，報告提到中國當局及香港政府嚴重侵犯香港在「一國兩制」下的有限自由；去
年６月至今，反修例引爆的抗爭運動，警方使用過度武力，導致抗爭升高，特首林鄭月娥又一再
拒絕對警察濫權的指控做獨立調查。
　　羅特原定來港發表上述報告，但１２日乘飛機抵港時，在沒有理由下被拒入境。他對此表示
失望，認為反映北京打壓國際人權組織，呼籲各國政府抵制中方做法。中國外交部發言人耿爽回
應指，允許或不允許誰入境是中國的主權。他指，大量事實和證據表明，有關的非政府組織通過
各種方式支持反中亂港分子，對當前香港的亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，也必須
付出應有的代價。（ｃａ）（ｚｚ）

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