《股林淘金－林家亨》市場靜待中美簽署貿易協議

《股林淘金》美國昨天（１４日）公布的小企業商業前景指數１０２﹒７，比上個月

１０４﹒７下跌，顯示小型企業前景欠佳，美股指數個別發展，道指上升３２點，標普５００指

數及納指各下跌４﹒９及２２點，債券價格輕微下跌，長中短債債息變化不大。波音飛機的

７３７ＭＡＸ飛機的停飛及停產有可能令美國未來一季ＧＤＰ減值０﹒５％。阿里巴巴

（０９９８８）在美股的收市價等同港幣２２０﹒５元。

預計今日（１５日）港股有溫和升幅，騰訊控股（００７００）可以在３９７元附近或以下

撈底，阿里巴巴亦可在２２０元附近撈底，港交所（００３８８）可以在２７５元附近撈底，融

創中國（０１９１８）可以在４４﹒８元附近撈底。預期大市短，中線仍處於大漲小回的格局，

恆指可重上２９０００點以上。



＊中航國際（００１６１）私有化８﹒２元附近值博率高＊



中航國際早前提出私有化，將收購全部已發行Ｈ股，私有化每股作價為９元，相對於中航國

際控股歷史交易價格有明顯溢價。若以淨資產計，現時每股淨資產約７﹒６港元，亦較要約價高

１８﹒４％。

中航國際主要從事平板顯示屏、印製電路板及手表的製造與銷售，業務亦涉足國際工程及貿

易物流業務、船舶建造及有關工程、採購及建設等項目。２０１９上半年收入約人民幣

２６８﹒７１億元，較上年同期增長約７﹒６％，盈利為人民幣９１﹒５８百萬元，較上年同期

下降約３３﹒５％，業務正面臨需求放緩，以及中美貿易摩擦的影響。

目前經營環境困難，整體業務短期之內料難回復高增長，這次要約對股東是一個非常好的離

場機會，資金可用作其他方面的投資。下個月１４日將舉行股東特別大會，以昨日收市價報

８﹒２５元，目前與收購價有約９％的空間，投資者可在８﹒２元附近作出吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

