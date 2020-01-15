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即市新聞

15/01/2020 09:55

《股林淘金－林家亨》市場靜待中美簽署貿易協議

　　《股林淘金》美國昨天（１４日）公布的小企業商業前景指數１０２﹒７，比上個月
１０４﹒７下跌，顯示小型企業前景欠佳，美股指數個別發展，道指上升３２點，標普５００指
數及納指各下跌４﹒９及２２點，債券價格輕微下跌，長中短債債息變化不大。波音飛機的
７３７ＭＡＸ飛機的停飛及停產有可能令美國未來一季ＧＤＰ減值０﹒５％。阿里巴巴
（０９９８８）在美股的收市價等同港幣２２０﹒５元。
　　預計今日（１５日）港股有溫和升幅，騰訊控股（００７００）可以在３９７元附近或以下
撈底，阿里巴巴亦可在２２０元附近撈底，港交所（００３８８）可以在２７５元附近撈底，融
創中國（０１９１８）可以在４４﹒８元附近撈底。預期大市短，中線仍處於大漲小回的格局，
恆指可重上２９０００點以上。

＊中航國際（００１６１）私有化８﹒２元附近值博率高＊
　
　　中航國際早前提出私有化，將收購全部已發行Ｈ股，私有化每股作價為９元，相對於中航國
際控股歷史交易價格有明顯溢價。若以淨資產計，現時每股淨資產約７﹒６港元，亦較要約價高
１８﹒４％。
　　中航國際主要從事平板顯示屏、印製電路板及手表的製造與銷售，業務亦涉足國際工程及貿
易物流業務、船舶建造及有關工程、採購及建設等項目。２０１９上半年收入約人民幣
２６８﹒７１億元，較上年同期增長約７﹒６％，盈利為人民幣９１﹒５８百萬元，較上年同期
下降約３３﹒５％，業務正面臨需求放緩，以及中美貿易摩擦的影響。
　　目前經營環境困難，整體業務短期之內料難回復高增長，這次要約對股東是一個非常好的離
場機會，資金可用作其他方面的投資。下個月１４日將舉行股東特別大會，以昨日收市價報
８﹒２５元，目前與收購價有約９％的空間，投資者可在８﹒２元附近作出吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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