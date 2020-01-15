【京城近觀】地產商變身藝術家，「任大炮」成「任木匠」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》從去年年底到今年１月中，企業家任志強

化身藝術家，在北京最有名的藝術園區７９８辦了一場免費公益個人展覽。趕在展覽結束之前，

小記來到７９８看任志強做木工。

雖然展覽已經接近尾聲，沒有一開幕時人擠人的熱鬧沸騰，但仍然有不少觀眾是慕任志強之

名而來，有幾個女粉絲拉著行李箱，也有一家五六個人集體追星，還有拿著任志強寫的自傳要簽

名的男青年。年過６旬、任志強精神抖擻行動利落，早前的滿頭白髮現在居然又有點見黑了。對

於要簽名和要合照的人，任志強都會來者不拒，表現非常親和，小記也有幸要到了合照，但是說

到房地產市場和採訪，任志強耍手擰頭，拒絕得非常干脆：「不不，我全忘光了。」看來，任志

強與房地產，已相忘於江湖。



＊企業家「任大炮」曾是「預言帝」＊



提到任志強，不能不說房地產，他和房地產打了幾十年交道。如今，他對房價上漲的預測已

經成為現實，他一直以來呼喊的土地制度和戶籍制度阻礙城市發展，也成為官方極為重視的問題

。曾經，任志強是「任大炮」，他在公眾場合預測房價，說話特點是直抒胸臆，觀點勁爆，既不

顧及政府面子，也不迎合社情民意，關鍵預測還很準確。回顧一二，「中國地產沒泡沫，房子該

買還得買。」「房地產不管怎麼調，也不能讓它掉下去。」在房地產不停的快速上漲的年代，「

任大炮」代表著敢說真話。有網友笑言，「當年聽他的都發財了。」



＊在展覽館做木工，表演行為藝術＊



可以感覺出來，整場展覽經過用心的籌備，展架用的是透明立體的亞克力架，每個展架的高

度都不同，力求展現最佳觀賞效果。每件作品旁邊，都有一個主題，並配有一首任志強提的詩和

詞，落款是他的簽名和創作日期，全部作品都是他在２０１９年內創作。

在展覽館內有一間小木屋，任志強穿著圍裙，和他的助手一起在木工房裏搗鼓著他的木頭和

木屑。在為期大半個月的展覽期間，任志強每天下午２：３０至４：３０都會來到展覽館創作，

就像在表演行為藝術。他的小木屋一般都會關起門來，任志強來到展覽館之後，大部分時候都關

在屋子裏做木工。喜歡他的粉絲，可以透過木屋的小窗，跟他說話聊天，粉絲會對他的正在忙碌

中的作品指指點點，給予可能不太專業的意見，他也會蠻高興地回應幾句。看上去，木匠任志強

非常怡然自得。

在展覽館的另外一個展廳，任志強用幾面墻的文字，事無巨細的介紹了他這一年做木工的工

作日常，以及每個作品的創作理念和過程。文中說到他在當兵的時候就是做木工，結婚的時候自

己用木頭做家具，說到他和朋友和進山撿石頭，去潘家園淘木，和商家砍價，又怕被認出身份當

冤大頭。在地下室搞木工創作，他用來創作的木頭，有花錢買的，但大部分都是他和助手進山裏

或者附近公園撿回來的廢棄木頭，他一做起木工來就廢寢忘食，熱情滿滿，從一起床到睡覺之前

都在想著作品如何表達想法。「好基友」兼策展人潘石屹老是說他太高產了，最終為年底的展覽

遴選出了６０多件木工作品。

在網上罵任志強的人還是很多，但是支持的人也很多。有網友開玩笑的說：「他這是變相告

訴大家天機，實木裝修和家居市場將要火起來」。也有網友羨慕的說：「他是徹底做個自在人了

。」

