【人行操作】人行３０００億ＭＬＦ利率持平，１４天逆回購１千億

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期高峰、現金投放等因素的影響，維

護春節前銀行體系流動性合理充裕，今日進行１年期３０００億元（人民幣．下同）中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作，中標利率持平，為３﹒２５％。

另外，人行同日開展１０００億元１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒６５％，結束逆回

購連停１５日的趨勢。

公開市場今日沒有逆回購到期，全口徑計，今日淨投放４０００億元。（ａｃ）

