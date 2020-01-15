【武漢肺炎】武漢承認疑似夫傳妻病例，世衛料病毒或有限度人傳人

《經濟通通訊社１５日專訊》世界衛生組織表示，中國出現的新型冠狀病毒「２０１９－ｎ

ＣｏＶ」或能夠「有限度人傳人」，目前主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓

延。世衛將為疫情大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發布感染控制指引，應對可能

出現的病毒傳播。

突發衛生事件規劃署理主管范克爾克霍夫指出，已經向全球醫院發出感染控制指引，應對可

能出現的病毒傳播，包括一旦在醫療場所發生「超級傳播」的指引。她指出，要為大規模擴散做

準備，形容是有機會發生。



＊泰國遊客患者證實是武漢市民＊



武漢市衛健委公布，目前確診的４１宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中一宗為「家庭聚

集性」，本身是華南海鮮批發市場從業員的丈夫先發病，妻子否認曾暴露在該批發市場的環境，

但亦接著發病。

惟衛健委指出今次疫情未發現明確「人傳人」證據；雖然不能排除有限「人傳人」的可能，

但持續「人傳人」的風險較低，正結合臨床和流行病學資料，開展進一步研究。

另外，近期一名武漢遊客在泰國被診斷為患者，成為首例在外地確診的新型冠狀病毒案例。

衛健委表示，患者證實是武漢市市民，內地衛生健康部門已找到該名患者的全部密切接觸者，進

行醫學觀察，目前無異常表現。（ｅｙ）

