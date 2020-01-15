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即市新聞

15/01/2020 08:42

【武漢肺炎】武漢承認疑似夫傳妻病例，世衛料病毒或有限度人傳人

　　《經濟通通訊社１５日專訊》世界衛生組織表示，中國出現的新型冠狀病毒「２０１９－ｎ
ＣｏＶ」或能夠「有限度人傳人」，目前主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓
延。世衛將為疫情大規模擴散做準備，並指出正在向全球醫院有關發布感染控制指引，應對可能
出現的病毒傳播。
　　突發衛生事件規劃署理主管范克爾克霍夫指出，已經向全球醫院發出感染控制指引，應對可
能出現的病毒傳播，包括一旦在醫療場所發生「超級傳播」的指引。她指出，要為大規模擴散做
準備，形容是有機會發生。

＊泰國遊客患者證實是武漢市民＊

　　武漢市衛健委公布，目前確診的４１宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中一宗為「家庭聚
集性」，本身是華南海鮮批發市場從業員的丈夫先發病，妻子否認曾暴露在該批發市場的環境，
但亦接著發病。
　　惟衛健委指出今次疫情未發現明確「人傳人」證據；雖然不能排除有限「人傳人」的可能，
但持續「人傳人」的風險較低，正結合臨床和流行病學資料，開展進一步研究。
　　另外，近期一名武漢遊客在泰國被診斷為患者，成為首例在外地確診的新型冠狀病毒案例。
衛健委表示，患者證實是武漢市市民，內地衛生健康部門已找到該名患者的全部密切接觸者，進
行醫學觀察，目前無異常表現。（ｅｙ）

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