【貿易休戰】市場質疑中國消化美國採購目標，貿易轉移可能性大

《經濟通通訊社１５日專訊》據傳即將簽署的中美首階段貿易協議中，中國承諾增購５００

億美元美國能源供應，並在未來兩年，在２０１７年２４０億美元採購規模的基礎上，增購約

３２０億美元美國農產品。協議還規定，將美國製成品的購買規模增加８００億美元。然而，研

究中國大宗商品流動的分析人士仍不相信，中國政府能在不威脅與其它供應國的貿易關係、不損

害本國生產商利益、不大幅改變進口標準和配額的情況下，消化如此大量的美國商品。

據《路透》引述Ｎａｔｉｘｉｓ亞太區首席經濟學家Ａｌｉｃｉａ Ｇａｒｃｉａ

Ｈｅｒｒｅｒｏ表示，中國要麼大幅增加進口，減少目前佔ＧＤＰ １﹒５％的經常帳戶盈餘，

要麼進行貿易轉移，將進口從與美國競爭的現有商品供應國那里轉移到美國。他認為出現第二種

情況的可能性更大。

能源採購方面，中國貿易消息人士和分析師表示，中國必須將美國的原油、液化天然氣

（ＬＮＧ），以及乙烷和液化石油氣（ＬＰＧ）等石化原料的進口包括在內，才能達到目標。但

他們表示，除非簽訂新的供應協議，取代其它出口國，否則中國仍難以完成採購目標。



＊大規模採購農產品或造成供應困擾＊



而中國承諾在兩年內將美國農產品進口增加逾３００億美元更「令人震驚」。一位駐中國的

谷物貿易商稱，這一增量超過了中國一年進口美國農產品的總規模。荷蘭國際集團（ＩＮＧ）駐

香港的大中華區經濟學家彭藹嬈表示，從一個生產國採購以美元計如此大固定規模的農產品，也

有可能造成供應困擾，扭曲國際農作物價格。來自世界其它地區的農產品價格可能會下降，特別

是在中國１月降低進口關稅後。因此，即使取消報復性關稅，美國的商品相對於其他經濟體也沒

有競爭優勢。（ｗｌ）

