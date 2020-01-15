【豬價飛天】農業農村部：２０２０年生豬產能有望逐步恢復

《經濟通通訊社１５日專訊》農業農村部１５日表示，１２月豬肉批發均價每公斤４３元（

人民幣．下同）左右。受豬價上漲帶動，牛羊禽肉、禽蛋、牛奶價格總體走強，但這些產品生產

增加較多，市場供給充足，漲幅明顯低於豬肉。

農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員王俊勳表示，從１２月份的監測情況看，豬肉供需矛盾有

所緩和。目前存欄的大豬還有一定數量，春節前將逐步出欄，一些屠宰加工和流通企業的庫存正

陸續出貨，政府儲備和進口豬肉也在陸續投放，加上南方做臘肉、北方殺年豬的高峰期馬上就要

過去，這些積極因素都不支持春節前豬肉價格進一步上漲。

據調查，一般情況下春節後豬肉消費會有所下降，農業農村部預計春節前後豬肉供需總體是

平穩的。從價格變化看，近１０年來每年１月上旬生豬和豬肉價格漲多跌少，呈現７漲１平２跌

的特點。今年的情況跟正常年份同期價格變化規律大致相同。

展望２０２０年，中國糧棉油糖等大宗農產品供給總量仍相對寬鬆，生豬產能有望逐步恢復

，市場繼續保持平穩運行具有較好的基礎，全年農產品價格水平漲幅有望回落，但部分品種階段

性波動風險需密切關注。



＊農業農村部：國產大豆產量繼續恢復增長價格穩中走強＊



另外，受中美經貿摩擦影響，大豆進口小幅下降，進口來源向巴西、阿根廷進一步集中。１

－１２月，青島港口大豆進口到岸稅後價先跌後漲，在每斤１﹒５５元 １﹒６５元區間小幅波

動。１２月份，山東地區中等豆粕出廠價每噸２９３０元，環比跌４﹒４％，同比跌２﹒２％。

國產大豆產量繼續恢復增長，市場購銷兩旺，價格穩中走強。（ｃａ）

