【ＦＯＣＵＳ】中美央媽續放水，當心貿協「反高潮」

【ＦＯＣＵＳ】中美首階段貿易協議文本將於周三（１５日）公布，或有可能令股市「反高

潮」之際，從美聯儲到中國央媽不約而同繼續放水－－前者揭盅新一輪定期回購操作安排，理論

上可於下月底前最多釋出流動性２９５０億美元（未計隔夜回購及購買國庫券）；後者通過ＭＬ

Ｆ及逆回購單日淨投放４０００億人幣。

市場看準央行投鼠忌器，新一年放水樂韻勢不能停；一眾股指高處未算高，惟盯實一些指標

及時獲利，或才是明智之舉。



＊分階段撤關稅未果，民主黨轟協議脆弱＊



距離中美簽署首階段貿易協議尚有不足半日（本港時間周四凌晨０時３０分），市場原本憧

憬「分階段取消對華加徵關稅」的希望已然破滅－－美國財長努欽周二（１４日）確認，在達成

第二階段協議前，相關關稅將繼續實施，美股三大指數聞聲從盤中記錄高點回落。

參議院少數黨領袖舒默則致信侵侵，指首階段協議脆弱，更提出六大問題要求總統澄清，包

括中國就行業補貼及產品傾銷有何承諾、中國對國企實質性改革有何承諾、協議將在多大程度上

恢復美國農民失去的市場份額等；加上華府據報將於數周內宣布擴大對華為出口禁令，股市或隨

時在協議正式簽署後「反高潮」。

不過，所謂「貿戰難纏，央媽來救」，自聯儲去年９月１７日啟動逾十年來首次回購操作起

，其資產負債表已擴大逾３０００億美元，期間標指升約一成。就在周二，掌管聯儲巨額債券的

紐約聯儲銀行宣布，延長定期回購操作至２月１３日（原為１月１６日前到期），每次最大規模

３５０億美元；同時保持隔夜回購操作，每次最大規模１２００億美元；另保持每月

６００億美元的國庫券購買。



＊聯儲回購難停，人行單日淨投放四千億＊



儘管定期回購操作規模自２月起上限由３５０億美元降至３００億美元，但沒有跡象顯示聯

儲有意撤出此項操作，意味無論節奏是快是慢，都將會「無限期」擴大其資產負債表；甚至有消

息指，聯儲正考慮一項新工具，直接向對沖基金放水。

回看中國，剛剛在６日降準放水８０００億的央媽，今再進行３０００億ＭＬＦ（中期借貸

便利）操作，及連停１５天後重啟逆回購操作１０００億，相當於單日淨投放４０００億；另有

７４％金融機構預期，未來３個月將再降準。

一邊是中美暗湧未了，有關中國採購美國商品細節或是難解之謎（華府已確定此部分為機密

附件）；另一邊是遭市場、債務綁架的央媽放水難停－－面對一眾股指高處未算高，惟債券、比

特幣同受捧，及時獲利或才是明智之舉。

值得盯實的指標包括，美股成長性股票的遠期市盈率重新攀至２００２年以來的高點，以及

開年不到兩周，金屬「銠」的價格已飆升三成逼近每盎司８０００美元，相當於黃金的５倍。歷

史數據顯示，一旦其走勢逆轉，經濟危機將不期而至。

