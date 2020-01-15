《投資智慧－鄧聲興》美團（３６９０）結合線上線下產生協同效應

《投資智慧》中國新經濟規模高速增長，線上結合線下的零售商業模式發展迅速。美團

（０３６９０）由餐飲外賣、團購、到店等主要業務，發展至餐廳點評、酒店及旅遊產品等多元

化生活服務，再到共享單車、網上平台預約汽車、冷凍食品配送等跨界別業務，開拓新的商業模

式。同時，無邊界的商業模式有助提升用戶數量。商戶與用家的Ｂ２Ｃ商業模式，帶來巨大的網

絡效應。美團開拓高端餐廳指南業務，推出「中國版米芝蓮」帶動盈利增長，吸納高收入客戶。

黑珍珠餐廳人均消費為８２３元人民幣。去年新上榜黑珍珠餐廳的線上流量按年急增１１１％，

總線上黑珍珠套餐訂單量按年上升６９％，總線上黑珍珠套餐訂單總金額亦按年大幅上升１﹒９

倍。黑珍珠餐廳未來可與集團多項業務產生協同效應，在加入旅遊、餐飲體驗，日常生活化及互

聯網的元素，同時建立品牌效應，提升行業價值。



美團在強勁訂單量增長、廣告收入貢獻提升等帶動下，收入將繼續增長。集團過去持續投資

有助於進一步擴大市場份額，其數字化的平台營銷優勢也可將廣告場境由外送業務，延展至其他

本地消費領域，預計高利潤的廣告業務收入將在兩年內顯著反映。另外美團外賣業務穩健，提升

盈利透明度。預計公司今年外賣業務盈利能力將進一步改善，加上網上廣告服務收入貢獻上升，

相信增長動力可持續。美團的成功反映線上結合線下的營銷模式方案，產生一加一超過二的協同

效應，並成為新經濟的未來發展模式。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

