《一語中的－胡明月》高位沽貨的多

《一語中的》中美的首階段貿易協定即將簽署，市場對這個消息已經有充分反映，美股在高

位整固，三大股指再次齊創新高。Ａ股那邊因融資融券持續創新高，有了資金增量，也推動著內

地股市上漲。

另外美國昨天（１４日）終於將中國移出匯率操縱國名單，刺激人民幣上漲預計將繼續保持

強勢。但是恆指卻出現衝高回落現象，預計大家都保持審慎態度高位出貨的人比較多，高漲的情

緒調整一下是好的，為了更持久的上漲。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

