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即市新聞

15/01/2020 13:24

《一語中的－胡明月》高位沽貨的多

　　《一語中的》中美的首階段貿易協定即將簽署，市場對這個消息已經有充分反映，美股在高
位整固，三大股指再次齊創新高。Ａ股那邊因融資融券持續創新高，有了資金增量，也推動著內
地股市上漲。
　　另外美國昨天（１４日）終於將中國移出匯率操縱國名單，刺激人民幣上漲預計將繼續保持
強勢。但是恆指卻出現衝高回落現象，預計大家都保持審慎態度高位出貨的人比較多，高漲的情
緒調整一下是好的，為了更持久的上漲。《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

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