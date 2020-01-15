《拆局麒想－林嘉麒》時勢造英雄，中芯（９８１）技術突破訂單增

《拆局麒想》美國費城半導體指數ＳＯＸ持續創新高，再次升穿１９００水平，近日高見

１９０９，半導體股持續創新高。中芯國際（００９８１）更有傳獲得華為海思１４納米芯片訂

單，受消息帶動今早（１５日）逆市造好，高見１４﹒５元。今次中芯能夠「擊敗」台積電取得

訂單，事實上是美國政策的帶挈。



自美國商務部宣布將華為列入實體清單之後，全球企業被逼暫停與華為業務往來，市場早已

預期零組件供應生產廠商影響最大。台積電曾重申，對華為旗下的海思半導體供貨不變，原因是

其產品的美國技術含量低於某個百份比的標準。美國出口管制條例規定，一般分為０％、１０％

、２５％三個標準，除了某些高科技且據國安疑慮的產品與技術，以及伊朗、北韓、古巴、蘇丹

、敘利亞等特別管制國，大多都採用２５％標準線。近日有傳美方對華為政策由標準線２５％調

整至１０％，而台積電１４納米芯片以上的製程的美國技術含量超過１５％，意即超過一成，結

果是不得向華為海思供貨，華為訂單就自然落在中芯身上。事實上，華為及內地其他廠商為免夜

長夢多，訂單已紛紛轉到內地工廠，中芯作為全國最大的晶圓代工廠當然最受惠。



＊傳中芯接華為海思訂單＊



事件上，中芯早於２０１５年開始進入研發１４納米製程，並於２０１９年Ｑ３成功量產。

眾所周知，儘管中芯為全國最大的晶圓代工廠，惟技術一直落後，去年首三季收入貢獻由技術最

大的０﹒２５╱０﹒３５微米至最細也不過是２８納米，其中，０﹒１５╱０﹒１８微米、５５

╱６５納米、４０╱４５納米，收入就佔３５﹒８％、２９﹒３％及１８﹒５％，佔整體超過八

成。既然１４納米已成功量產，而假如得到華為訂單，未來收入及盈利將出現更明顯的變化。公

司第三季度經營業績已優於早前指引，純利為１﹒１５億美元，按季飆升５﹒２１倍，按年亦升

３﹒３４倍；毛利率為２０﹒８％，按季及按年分別升１﹒７個百分點及０﹒３個百分點。



自中芯國際於多年前宣布半導體行業猛人梁孟松加盟任Ｃｏ－ＣＥＯ（聯席ＣＥＯ）後，市

場一直在炒作中芯技術的進步，而事實是中芯在１４納米制程工藝上得到快速突破。梁孟松曾擔

任台積電資深研發處長、三星半導體研發部總經理，而三星當時之所以能夠搶先台積電量產１４

納米，原因就是從台積電挖來了梁孟松。有市場預計中芯未來在１４納米、１０納米、７納米等

製程，滿載產能可達每月７萬片。現時中芯上海浦東廠房已實現第一代１４納米工藝芯片量產，

而中芯南方廠將建成兩條生產線，預計月產能為３﹒５萬片晶圓，將為現時（第三季）月產

４４﹒３萬片的產能提升８％。美國政策的收緊，加上中芯技術的突破，再配合今年５Ｇ年，相

信中芯發展更明顯，未來股價表現亦有一定期待。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

