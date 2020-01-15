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即市新聞

15/01/2020 13:03

《樓市亮話－湯文亮》空置率上升，租客比業主更苦

　　《樓市亮話》有投資股票的老友知道樓價下跌，問我擔唔擔心，我話有乜好擔心，樓價是很
抽象，根本沒有生命力，樓價升跌對業主的影響不大，租金才有生命力，樓價下跌沒有關係，冇
人租才大件事，但不會即時影響業主。冇人租樓，自不然是經濟環境很差，代表市場上生命力不
足，那些人冇能力租樓的人才是最先受害者。當然，冇人租樓，最後業主都會受到傷害，但到了
那個時候，整個社會經濟環境就受到重創，業主只不過是其中之一。
　
　　經濟環境轉壞，大家注意力都集中在樓價，其實大家不用擔心，業主最多最出售一些單位，
又可以捱一段時間，如果政府放寬逆周期措施就最好，連樓也不用賣，大家應該關注空置率。一
般人認為空置率上升，受傷的應該是業主，其實不然，空置率上升代表失業率上升，有能力租樓
的人減少，他們要辛苦地生存，或者，要降格租一些比較差的地方，社會上本末倒置，整天話樓
價下跌，以為那些業主很慘，其實那些大業主，收租佬根本不值得大家關心，他們輸得起，不如
關心一下那些租唔起樓的人。
　
　　市場上不少人將租金與樓價掛勾，認為租金下跌，樓價會跟著下跌，其實，這個概念未必準
確。當經濟轉壞令到業主要以低於市價出售自住單位，由於他們在出售自住單位後有為數不少現
金，不過仍未足夠買到合適物業，但可以付出較高租金租用，尤其是售後租回，所以，高租金並
不代表樓價上升。另外，由於有一些高收入而打算買樓的人，他們受制於銀行按揭成數而不能買
樓，即使遇上筍盤亦只有輕嘆，唯有以高於市價租金租用合適的單位，做成租金升而樓價跌，在
業主方面，他們見到市況不佳，亦會以較低租金出租單位，但並不代表他們願意以低價出售，所
以，樓價與租金是有關連，但並不是掛勾。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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