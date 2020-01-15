《缸邊嫺談－黃惠嫺》綠城服務獲龍湖入股，資金實力增續拓產業鏈

《缸邊嫺談》２０１９年底龍湖集團（００９６０）宣布，與綠城服務（０２８６９）主席

李海榮訂立框架協議，以１０﹒７６億港元收購綠城服務１﹒３９億股，相當於已發行股份總數

的５％；另外，龍湖同時認購綠城服務新股，以平均收市價折讓７﹒５％，認購綠城服務發行的

新股。完成認購後，龍湖集團將持有綠城服務已發行股份１０％。龍湖集團入主成為綠城服務的

第二大股東，相信是以財務投資的角度出發，但不排除未來雙方會在物業管理或園區服務上進行

合作或互補。而綠城服務認為，龍湖的入股可擴大綠城服務的股東基礎並提高股份流通量，為集

團發展所需的科技能力建設及核心服務的培育等提供更充分的資金支援。



＊優化收入結構，續優化拓展園區服務＊



集團於２０１９年３月以６７２０萬澳元收購Ｍｏｎｔｅｓｓｏｒｉ Ａｃａｄｅｍｙ

５６％權益。並於７月５日完成收購。Ｍｏｎｔｅｓｓｏｒｉ Ａｃａｄｅｍｙ主要從事按照蒙

特梭利課程及體系，向嬰兒、幼兒及學齡前兒童提供教育及托兒服務與日常教學。集團認為收購

事項符合現時集團發展早幼教相關教育業務之策略。同時，收購事項能夠擴充集團教育業務品牌

業務，與集團「奇妙園」業務形成差異化、互補性的並行發展模式，並提升業務規模及行業地位

；有利於從中獲得完整、成熟且高品質的辦學解決方案，快速提升集團教育業務在國內市場的核

心競爭力；有利於獲得專業教育師資培訓能力，突破關鍵業務發展瓶頸，降低師資招聘及培訓成

本。加上國務院辦公廳、財政部相繼於２０１９年上半年發布《關於促進３歲以下嬰幼兒照護服

務發展的指導意見》，《關於養老、託育、家政等社區家庭服務業稅費優惠政策的公告》給予嬰

幼兒照護、託育服務機構一系列政策優惠。相關的政策有助降低集團文化教育服務的營運成本。



另外，集團將原先的便利店模式升級為社區生鮮模式。利用園區的天然資源優勢，以高頻消

費的生鮮產品為切入點，打造質高價優的社區生鮮品牌。該模式擁有較低的獲客成本、倉儲便利

性、人力成本及配送時效性，並與幸福綠城ＡＰＰ相結合，實現資料沉澱及轉化。目前的發展策

略是先以杭州為核心覆蓋綠城園區業主，於杭州開出了多家社區生鮮店，最快１５分鐘便可將業

主線上下單的生鮮產品，送到家中，輻射周邊三公里社區，三公里範圍的住宅。相信集團會在孵

化成熟後將逐步向周邊拓展並向非綠城園區業主輸出，從而提升集團的收入。



集團不斷將業務結構優化，未來集團會繼續堅持物業服務內生增長、審慎收購擴張模式的同

時，聚焦園區服務及諮詢服務分部中戰略性、新型業務的發展及收購機會。而集團現時處於淨現

金流狀態，有利未來收購更多大中小型物業管理及相關產業鏈的企業繼續擴大集團的規模。投資

者可考慮於港幣８﹒５元附近的位置增持或吸納，中長線目標價為港幣１０﹒３４元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

