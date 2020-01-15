《經濟通通訊社１５日專訊》消息透露，政府基於公眾安全考慮，決定取消農曆年初二的煙
花匯演，當局最快今日公布取消匯演的決定。旅發局較早前已取消年初一的花車巡遊，改在西九
文化區藝術公園舉辦新春嘉年華。
消息指，由於煙花匯演期間，維港兩岸會有大量人群，海上又有觀光船，一旦出亂子將難以
疏散，因此決定取消煙花匯演活動。據了解，活動贊助商已知悉並會配合政府安排。
過去當局亦曾取消年初二煙花匯演，２０１８年大埔公路發生嚴重車禍，導致１９人死，
６０多人受傷，政府當時亦因應社會情況，取消放煙花。（ｃｌ）
15/01/2020 09:19
政府據報將取消農曆年初二的煙花匯演
《經濟通通訊社１５日專訊》消息透露，政府基於公眾安全考慮，決定取消農曆年初二的煙
花匯演，當局最快今日公布取消匯演的決定。旅發局較早前已取消年初一的花車巡遊，改在西九
文化區藝術公園舉辦新春嘉年華。
消息指，由於煙花匯演期間，維港兩岸會有大量人群，海上又有觀光船，一旦出亂子將難以
疏散，因此決定取消煙花匯演活動。據了解，活動贊助商已知悉並會配合政府安排。
過去當局亦曾取消年初二煙花匯演，２０１８年大埔公路發生嚴重車禍，導致１９人死，
６０多人受傷，政府當時亦因應社會情況，取消放煙花。（ｃｌ）
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