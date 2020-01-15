【武漢肺炎】衛生局：不排除或有限度人傳人，衛健委將助港檢測

《經濟通通訊社１５日專訊》食物及衞生局今早召開專家會議，匯報早前到武漢就不明原因

肺炎病例考察的資料。食物及衛生局副局長徐德義表示，專家認同政府監察防控方向正確，雖然

病毒未發現明確人傳人，但不排除有限度人傳人的可能性，因此本港應繼續嚴陣以待。

他續指，在考察過程中，更加了解新型冠狀病毒的最新防控及檢測工作，亦得知４１個病例

的流行病學資料，以及臨床處理情況。他指出，國家衛健委願意向本港分享病毒核酸提取物及測

試試劑，協助完善實驗室測試。（ｃｗ）

