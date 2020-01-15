【企業盈警】中糧油（００６０６）料去年純利減最多１１％

《經濟通通訊社１５日專訊》中國糧油（００６０６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利介乎１２億至１２﹒４億元，較２０１８年度純利約１３﹒４６億元減少介乎約１１％

至８％。

集團指，純利下跌主因全球主要經濟體的貿易政策轉變引發市場波動，令其業務決策帶來更

多挑戰。該集團指，非洲豬瘟疫情衝擊養殖行業的生豬存欄量，影響豆粕等飼料原材料需求，雖

然去年下半年植物油和粕產品價格從低位反彈，但內地油籽加工行業全年平均利潤空間同比

２０１８年平均水平收窄。（ｗｈ）

