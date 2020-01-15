【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒４億人幣，買小米美團沽瑞聲平保

《經濟通通訊社１５日專訊》中美將於本周三（１５日）簽署首階段貿易協議，美股三大指
數全線上升，另外美國或將中國剔出匯率操控國名單，港股周二高開１９４點報２９１４９點，
重上兩萬九關口並創下八個月高，亦為全日最高位。隨後，中國海關公布進出口數據，全年以人
民幣計進出口增３﹒４％，創歷史高位；以美元計去年出口則跌２﹒８％。港股走勢卻止升轉跌
，未能穩守兩萬九關口。恆指最多跌１６４點報２８７９０點。最終收報２８８８５點，跌６９
點或跌０﹒２４％。
按額度計算，北水全日淨流入３２﹒４億元人民幣跌近５％。北水淨買入最多的個股依次是
小米（０１８１０）、美團（０３６９０）、建行（００９３９）；淨賣出最多的依次是瑞聲
（０２０１８）、平保（０２３１８）、比亞迪（０１２１１）。
主板成交１１９１﹒９３億元增約６﹒６％。其中港股通成交１７１﹒４億元，佔總成交
１４﹒４％。
＊北水熱炒新經濟股，小米、美團坐穩頭兩名＊
在北水力買榜的頭五位之中，當中新經濟股佔了三席，其中包括小米、美團及騰訊
（００７００），分別淨買入約４﹒７億元、３﹒６億元及２﹒９億元。小米收報１１﹒６８元
，跌１﹒８５％。美團收報１１２﹒３元，軟０﹒７１％，盤中曾見１１６元創新高。騰訊收報
４００﹒４元，跌１﹒４８％。
安踏（０２０２０）獲富瑞唱好，予其目標價８８元，北水亦看好，淨買入２﹒３億元。安
踏收升０﹒３３％，報７５﹒４５元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團（０１８１０） ４．６９
美團點評（０３６９０） ３．５６
建設銀行（００９３９） ２．９０
騰訊控股（００７００） ２．５８
安踏體育（０２０２０） ２．３３
淨沽出最多港股：
瑞聲科技（０２０１８） －２．８９
中國平安（０２３１８） －１．９３
比亞迪 （０１２１１） －０．５５
閱文集團（００７７２） －０．３２
中國太保（０２６０１） －０．１３
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（ｊｔ）