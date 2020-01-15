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15/01/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒４億人幣，買小米美團沽瑞聲平保

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中美將於本周三（１５日）簽署首階段貿易協議，美股三大指
數全線上升，另外美國或將中國剔出匯率操控國名單，港股周二高開１９４點報２９１４９點，
重上兩萬九關口並創下八個月高，亦為全日最高位。隨後，中國海關公布進出口數據，全年以人
民幣計進出口增３﹒４％，創歷史高位；以美元計去年出口則跌２﹒８％。港股走勢卻止升轉跌
，未能穩守兩萬九關口。恆指最多跌１６４點報２８７９０點。最終收報２８８８５點，跌６９
點或跌０﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒４億元人民幣跌近５％。北水淨買入最多的個股依次是
小米（０１８１０）、美團（０３６９０）、建行（００９３９）；淨賣出最多的依次是瑞聲
（０２０１８）、平保（０２３１８）、比亞迪（０１２１１）。
　　主板成交１１９１﹒９３億元增約６﹒６％。其中港股通成交１７１﹒４億元，佔總成交
１４﹒４％。

＊北水熱炒新經濟股，小米、美團坐穩頭兩名＊

　　在北水力買榜的頭五位之中，當中新經濟股佔了三席，其中包括小米、美團及騰訊
（００７００），分別淨買入約４﹒７億元、３﹒６億元及２﹒９億元。小米收報１１﹒６８元
，跌１﹒８５％。美團收報１１２﹒３元，軟０﹒７１％，盤中曾見１１６元創新高。騰訊收報
４００﹒４元，跌１﹒４８％。
　　安踏（０２０２０）獲富瑞唱好，予其目標價８８元，北水亦看好，淨買入２﹒３億元。安
踏收升０﹒３３％，報７５﹒４５元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　４．６９　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　３．５６　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．９０　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．５８　
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　　２．３３　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　－２．８９　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．９３　
　　比亞迪　（０１２１１）　　　　　－０．５５　
　　閱文集團（００７７２）　　　　　－０．３２　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　－０．１３　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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