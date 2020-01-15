《日入而息》政府取消年初二煙花匯演，莎莎擬年半內關逾兩成店舖

《今天重點》﹡政府宣布取消農曆年初二的煙花匯演

﹡羅兵咸永道料港府本財年將錄３８３億元財政赤字；羅兵咸表示港府財政儲

備穩健，或能推出更多惠民措施；民主黨建議全民派錢，每人１萬元

﹡莎莎（００１７８）第三季本港營業額跌４８％，擬年半內關閉逾兩成店舖



《即日市況》﹡美國將維持對中國商品關稅，港股收報２８７７３點跌１１１點



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒５％失三千一，中美即將簽署首輪經貿協議



《美元匯價》﹡歐美預期息差不變，歐元有機會回穩；歐元最新報１﹒１１５１╱５３，日

圓最新報１０９﹒８３╱８５



《公司業績》﹡ＥＣＩ ＴＥＣＨ（０８０１３）首季純利升兩成七至２６﹒７萬，不派息

﹡ＰＦ（０８２２１）宣布派特別息１﹒５仙

﹡高門集團（０８４１２）料半年收益跌２４％，至約３０００萬元

﹡恆大（０３３３３）股東通過派發２０１８年度股息每股１﹒５７８元



《公司資訊》﹡中成藥產品商滿貫集團傳本周路演

﹡九毛九（０９９２２）太二酸菜魚或來港開店，對香港市場有信心

﹡小米及三星調整印度銷售戰略，新手機網上及門市同價推

﹡雋思集團（０１４１２）公開超購５﹒８倍，一手中籤率逾４９％

﹡有線寬頻（０１０９７）營運總裁梁淑儀離職，陳永孫出任奇妙電視董事總

經理

﹡屈臣氏企業微信內地面世，首季先推雲端店舖

﹡金輪天地（０１２３２）２億美元優先票據今日上市

﹡保泰表示不同自願醫保計劃各有優勢，投保人應選擇適合自己計劃

﹡國泰君安（０２６１１）附屬上海證券獲百聯集團及上海城投共增資近

１０５億元人民幣

﹡基石藥業（０２６１６）夥伴的治療腸胃瘤藥物獲美ＦＤＡ批准上市

﹡報道指長實（０１１１３）或增持上海項目權益，最終全資持有項目

﹡匯豐推「靈活智投」單位信託基金手機投資服務，入場門檻１００元

﹡微盟（０２０１３）宣布接入微信支付券體系

﹡廣駿集團（０８５１６）計劃每手買賣單位５０００股降至１０００股

﹡德昌電機控股（００１７９）首三季營業額按年跌４％

﹡亞洲電視（００７０７）旗下公司與北京昆尚合作

﹡鄧永鏞獲委任為信和置業（０００８３）及信和酒店（０１２２１）執行董

事及集團財務總裁

﹡利豐料今年中國經濟保持６％增長，豬肉價格或恢復正常水平

﹡莎莎（００１７８）第三季營業額按年跌２７﹒３％，本港市場跌４８％

﹡中國能建（０３９９６）附屬公司聯營體簽訂越南煤電站合同，涉７﹒４７

億美元

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款予華鑫國際信託，涉８４７０萬

元人民幣

﹡朗詩地產（００１０６）去年全年簽約銷售額按年升５﹒９８％

﹡中國服飾控股（０１１４６）Ｊｅｅｐ商標許可協議年底到期，料影響後續

年度收入



《國企紅籌》﹡中石油集團表示今年要實現國內油氣產量當量突破２億噸

﹡中電信（００７２８）王國權稱去年發展數據，５Ｇ用戶突破８００萬

﹡濰柴動力（０２３３８）戰略投資德國歐德思及奧地利威迪斯，以加速產業

化進程

﹡南航（０１０５５）上月旅客周轉量升６﹒９７％

﹡人保（０１３３９）去年原保險保費收入按年升１１％

﹡中廣核新能源（０１８１１）上月發電量按年增２０﹒５％

﹡中石化集團表示推動油氣和新能源板塊可持續發展取得新突破

﹡中煤能源（０１８９８）上月商品煤產量升５％，銷量升６０﹒９％

﹡財險（０２３２８）去年原保險保費收入按年升１１﹒２５％

﹡國壽（０２６２８）去年累計原保險保費收入約５６８４億元人民幣，按年

升６％



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）王傳福透露「刀片電池」量產，疑違深交所規定

﹡樂高與騰訊（００７００）續簽合作鞏固及拓展兒童數字玩樂體驗；騰訊理

財通資金保有量達８０００億元，用戶數突破１﹒５億

﹡萬科兩宗債券發行申請獲深交所通過，合計規模１２０億元人民幣

﹡聯眾（０６８９９）附屬電競娛樂引入外地房地產商建立戰略合作



《中國要聞》﹡人行ＭＬＦ疊加逆回購放水４０００億，惟銀行股全線跌；人行３０００億

ＭＬＦ利率持平，１４天逆回購１０００億

﹡牧原股份逆市揚，去年淨利潤預最多增１１﹒３倍

﹡滬穗相繼放寬共有產權住房申購戶籍限制，京料跟隨

﹡１０歲「神童」作文登金融專業期刊，其父為該刊主編

﹡工信部表示三家電信企業要確保「攜號轉網」執行到位

﹡內地布局粵港澳等３－５個國家中醫藥綜合改革示範區

﹡國家衛健委表示擬對臨床必需易短缺藥品進行重點監測

﹡德國成立精英聯絡協會，架「中國橋」強化兩國聯繫

﹡國家郵政局表示去年郵政行業業務收入同比增２２％

﹡杭州落地銀行與機構間首筆條碼互聯互通交易

﹡中央結算表示推動三方回購落地和中央債券借貸業務出台

﹡發改委官員表示鼓勵債券資金投向重大戰略和重大工程

﹡路透調查指中國今年經濟增５﹒９％再降準１個百分點

﹡深汕高鐵、深茂鐵路深江段據報於今年開工

﹡華儲網表示本周五再競價交易３萬噸凍豬肉

﹡國資委表示６７家企業完成向社保基金划轉股權；去年末央企平均資產負債

率降至６５％；央企去年淨利潤１﹒３萬億元，增長近１１％；積極鼓勵央

企到Ａ股和港股上市；去年電信企業流量降費４６００億元

﹡上交所表示開展跨市場股票ＥＴＦ結算模式調整通關測試

﹡上海今年各部門一般財政支出一律壓減１０％以上；上海推５６大舉措助力

全球科創中心建設

﹡農行審計局上海分局原副局長受賄逾千萬，當庭認罪

﹡應勇稱２０１９年上海ＧＤＰ料增６％以上；上海口岸貿易總額繼續位居世

界城市首位；今年上海ＧＤＰ增速目標６％；今年上海要加快建設全球性人

民幣產品中心

﹡英國首相約翰遜稱反對華為者應提出替代方案

﹡華為表示相信英國將基於證據做出５Ｇ設備決策

﹡據報美國商務部擬擴大對華為禁售商品範圍

﹡華為公布去年５Ｇ手機銷量突破６９０萬部

﹡中美將於本港時間明日凌晨１２時３０分簽署協議

﹡市場質疑中國消化美國採購目標，貿易轉移可能性大

﹡努欽稱中美達成第二階段協議前，將維持對中國貨關稅

﹡美國國務卿蓬佩奧稱中國盜取美國知識產權猖獗

﹡農業農村部表示２０２０年生豬產能有望逐步恢復

﹡商務部表示大力培育貿易新業態新模式，主動擴大進口

﹡廣東發改委表示蓮塘、橫琴新口岸今年投入使用

﹡外交部表示希望英國獨立自主作出符合自身利益的抉擇；美國限制中國獲取

半導體技術損害各方利益

﹡耿爽稱當前中國人權狀況處於歷史最好時期



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１２０９１﹒８８點

﹡國台辦表示「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針

﹡國民黨召開中常會總結敗選原因，吳敦義等五高層請辭

﹡蔡英文稱北京需面對現實，台灣是民主政體值得尊重



《其他消息》﹡政府宣布取消農曆年初二的煙花匯演

﹡發展局表示不會為受影響棕地作業者提供一換一調遷安排

﹡財庫局表示發放消費券涉額外行政，台日經驗成效不彰

﹡衛生局表示不排除或有限度人傳人，衛健委將助港檢測

﹡陳茂波稱續多樣化私募基金結構，吸引家族辦公室來港

﹡陳帆稱暫時無意調低公共交通費用補貼門檻

﹡「人權觀察」年報批評北京嚴重侵犯香港有限自由；港府表示全力維護人權

自由，警方按法律果斷執法

﹡林正財稱調整長生津更多長者受惠，較全民退保有彈性

﹡邱騰華稱釐定中小企基金首期撥款上限是平衡做法

﹡羅致光稱十措施非針對特定政治事件，可修補民生問題；增產假草案繞過內

會決定無錯

﹡金管局１００億元人民幣日間回購流動性安排額度被調用近六成

﹡旅發局表示去年初步訪港旅客逾５５９０萬人次，按年跌１４％

﹡任志剛稱香港財政狀況仍可負擔百億元惠民措施

﹡民主黨建議全民派錢，每人１萬元

﹡羅兵咸永道料港府本財年將錄３８３億元財政赤字；羅兵咸表示港府財政儲

備穩健，或能推出更多惠民措施

﹡深股通額度全日用２６﹒６億元，陸股通連續十日淨流入；滬股通額度全日

用３﹒２億元，陸股通淨流入１０﹒４億

﹡恆生大學夥ＷｏｒｋＴｅｃｈ設大灣區融創中心，提供創業平台

﹡ＩＮＧ銀行委任新商業銀行亞太區行政總裁

﹡世邦魏理仕料今年一線街舖租金跌兩成，商場租金最多跌一成；世邦魏理仕

料今年寫字樓租金最多跌一成，市場最壞時間已過去

﹡新渡輪表示去年客運量下跌７％，暫無加價或減薪計劃

﹡２０２２年到期銀債本月派第１次息，年息３﹒２３厘

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