《國金與投資－曾廣標》中美貿易休戰大騷的背後

《國金與投資》中美於香港時間周四凌晨在白宮簽署了第一階段貿易協議，美方由特朗普親

自主持，中方則由劉鶴為首的經貿高層代表團參與，這是特朗普新年以來的大騷，他視之為一次

歷史性協議，值得大事慶祝，應邀出席的包括美國政商界重要人物，特朗普一一介紹他們，而彭

斯則在開場白先為特朗普擦鞋，謂總統體現了美國第一云云。



＊歡慶協議為大選造勢＊



特朗普也不忘讚揚他的「好朋友」習近平就今次兩國協議所作出的貢獻，而在歡聚之際，他

吹噓美股即時又再創新高，當時道指升上２９０００點。凡此種種，特朗普主要是為大選造勢。

美國以暫停再增加關稅和減回小量已增的關稅換取中國較大量增購以農產品為主的美國產品，同

時中方答應加強保護知識產權，包括取締強逼性技術轉移，讓更多美國商品和服務業進入中國市

場，減少中美貿易之間長期存有龐大逆差。



＊中方的讓步能落實嗎？＊



對於這次協議的大採購，美國專家們懷疑中國是否能夠在一兩年內增購美國擬出售的大量農

產品，同時，對於保護知識產權的保障是否就能落實亦有疑惑，而白宮官員則指出，若有違約，

美方可再用關稅武器作為報復，而由於簽約後美國仍然對３０００多億美元的中國貨品徵收關稅

，若第一階段成果不能落實，則也談不上第二階段談判實現減回其他新增的關稅，因此，他們比

較有信心協議可以落實云云。



＊主題在於滿足農民粉絲＊



但特朗普早前也指出，雖然他有意到北京與習近平展開第二階段談判，但新的協議可能要等

待到美國大選後才拍板，人們也不能指特朗普有意拖延，在大選年，民主黨人必定會趁機抨擊特

朗普對北京「作出太多讓步」，這是美國在野黨在大選年的例行動作。而白宮官員的樂觀主要是

為大選年造勢，他們要讓選民相信特朗普對華的貿易政策已取得成果，已為美國爭取了利益，而

獲得最大好處的，會是特朗普的農民粉絲。



＊進一步開放，有利中國發展＊



在貿易協議裏，中方對進一步開放市場作出了不少承諾，但這不宜看成是中國單方面向美方

讓步，事實上，與外國企業的產品公平競爭，也有利於中國產品的改進，同時外國先進產品在中

國生產，也會激勵中國企業的鬥心。



中國的官方評論員對第一階段協議的初步反應較為審慎，《環球時報》胡老總在其微博上提

出了三點，第一，這是好事，來之不易。第二，這是脆弱的「休戰」。第三，中美未來的和平共

處格局是談不出來的，只能夠通過中國不斷造好自己的事情，讓我們的經濟不斷更強大，博奕出

來。他還指出，「我們需要與時間賽跑。」



＊美全方位施壓，不會因人而異＊



胡總向來被外界視為中國的強硬派，而他的最新表態亦暗示這只是爭取時間的臨時協議。我

想，中美關係不只是貿易問題，更關鍵的是美國想壓抑中國的崛起，這包括在科技上、政治上、

軍事上、輿論上的全方位施壓，而這已成為美國兩黨及精英階層的共識，不同的政客只會採取不

同的手段，對此，中國官民必須作好準備，而及時實現貿易休戰，可增取時間壯大自己，從而順

利渡過經濟的轉型升級期，日後能以更佳實力進行較量。



＊中國股市今年審慎樂觀＊



貿易休戰對於中美經濟以至世界經濟均有利，中美回到較正常的貿易交往，有助世界貿易重

回正軌，至於關稅戰是否美國應該執行的政策，美國選民在今年大選年將會交出答案。當然，選

民最關心的不是關稅戰，而是生活較四年前是否活得更好？這是美國大選向來最關注的問題，從

列根到克林頓，他們在競選時勝出，都是提醒美國人要思考經濟和生活狀況的變化。特朗普當然

也不知道勝負關鍵。



在首個任期，特朗普的政策令美國企業盈利增加，失業率下跌，股市升上歷史新高，但最重

要的不是靠關稅，而是大幅度減稅。因此，在大選年，他還會以「減稅２﹒０版本」作為拉票的

手段。要把股市所帶來的財富效應進一步推高。



中美貿易戰休戰，有利於中國經濟運作避免受到進一步衝擊，有利於企業盈利，而引入更多

外資，也有助提高對中國股市的估值，因此，我對今年中國股市保持審慎樂觀。

《資深評論員 曾廣標》

