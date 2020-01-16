【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》上市公司每當供股集資等，以至派息、紅股、權證等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
中國恆大（０３３３３）此前公布補派２０１８年度股息，每股１﹒５７８元，將於明天（
１７日）除淨，將於２月２６日或之前分派。該股早市跌１﹒１２％，報２２﹒１元。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －
萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２
供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３
供股價８０仙
再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３
供股價２０仙
國泰君安國際 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３
（０１７８８） 供股價１﹒４５元
五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３
供股價２０仙
安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －
安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３
供股價１０仙
中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －
蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －
合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －
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註：以各公司最新公布為準