【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》上市公司每當供股集資等，以至派息、紅股、權證等，為紀錄

合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

股價因而波幅加大，投資應加以留意。

中國恆大（０３３３３）此前公布補派２０１８年度股息，每股１﹒５７８元，將於明天（

１７日）除淨，將於２月２６日或之前分派。該股早市跌１﹒１２％，報２２﹒１元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

國泰君安國際 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３

（０１７８８） 供股價１﹒４５元

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －

蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －

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註：以各公司最新公布為準

