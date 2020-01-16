【新股掛牌】七新股掛牌，新石文化高收四成，每手賺１０００元

《經濟通通訊社記者徐曉瑩１６日報道》中美貿易戰糾纏逾年，終於完成簽署第一階段貿易

協議，雖然隔晚美股三大指數走高，惟港股今日走勢反覆，方向迷茫。不過，新股市場卻非常熱

鬧，有七家新股首日掛牌，當中三隻升四隻跌，其中最為注目主要從事授出電視劇播放權許可業

務的新石文化（０１７４０），公開發售部分錄得超額認購１２１１﹒１６倍，為今年超購王。

新石文化今日開報０﹒９８元，不久即觸及１﹒０２元，雖然最終收報０﹒７元，仍較招股價０

﹒５元高出

４０％，不計手續費每手盈利１０００元。

曠世控股（０１９２５）及艾德韋宣（０９９１９）則大幅「潛水」，分別低收２５％及

逾２２％，每股蝕６４０元及９００元。曠世為家居裝飾品原設計生產商及供應商，公開招股超

購１６﹒６６倍，下限定價每股１﹒２８元。艾德韋宣為整合營銷解決方案提供商，公開招股超

購約１１２﹒７５倍，每股發售價定為２﹒０２元，為每股發售價介乎１﹒７１至２﹒３４元範

圍之中間水平。



七家新股首日掛牌表現：



公司 收報 上市價 高收╱低收 每手盈虧＊

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三和精化（００３０１） １﹒０３元 １﹒３０元 －２０﹒８％ 蝕５４０元



雋思集團（０１４１２） １﹒１０元 １﹒１８元 － ６﹒８％ 蝕１６０元



建橋教育（０１５２５） ６﹒８１元 ６﹒０５元 ＋１２﹒６％ 賺３８０元



新石文化（０１７４０） ０﹒７０元 ０﹒５０元 ＋４０﹒０％ 賺１０００元



曠世控股（０１９２５） ０﹒９６元 １﹒２８元 －２５﹒０％ 蝕６４０元



艾德韋宣（０９９１９） １﹒５７元 ２﹒０２元 －２２﹒３％ 蝕９００元



匯景控股（０９９６８） １﹒９５元 １﹒９３元 ＋ １﹒０％ 賺４０元

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＊不計交易費用

