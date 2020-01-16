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16/01/2020 16:10

【新股掛牌】七新股掛牌，新石文化高收四成，每手賺１０００元

　　《經濟通通訊社記者徐曉瑩１６日報道》中美貿易戰糾纏逾年，終於完成簽署第一階段貿易
協議，雖然隔晚美股三大指數走高，惟港股今日走勢反覆，方向迷茫。不過，新股市場卻非常熱
鬧，有七家新股首日掛牌，當中三隻升四隻跌，其中最為注目主要從事授出電視劇播放權許可業
務的新石文化（０１７４０），公開發售部分錄得超額認購１２１１﹒１６倍，為今年超購王。
新石文化今日開報０﹒９８元，不久即觸及１﹒０２元，雖然最終收報０﹒７元，仍較招股價０
﹒５元高出
４０％，不計手續費每手盈利１０００元。　　　
　　曠世控股（０１９２５）及艾德韋宣（０９９１９）則大幅「潛水」，分別低收２５％及
逾２２％，每股蝕６４０元及９００元。曠世為家居裝飾品原設計生產商及供應商，公開招股超
購１６﹒６６倍，下限定價每股１﹒２８元。艾德韋宣為整合營銷解決方案提供商，公開招股超
購約１１２﹒７５倍，每股發售價定為２﹒０２元，為每股發售價介乎１﹒７１至２﹒３４元範
圍之中間水平。

七家新股首日掛牌表現：

　　公司　　　　　　　　　收報　　　　　上市價　　　高收╱低收　　　每手盈虧＊
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三和精化（００３０１）　１﹒０３元　　１﹒３０元　　－２０﹒８％　　蝕５４０元

雋思集團（０１４１２）　１﹒１０元　　１﹒１８元　　－　６﹒８％　　蝕１６０元

建橋教育（０１５２５）　６﹒８１元　　６﹒０５元　　＋１２﹒６％　　賺３８０元

新石文化（０１７４０）　０﹒７０元　　０﹒５０元　　＋４０﹒０％　賺１０００元

曠世控股（０１９２５）　０﹒９６元　　１﹒２８元　　－２５﹒０％　　蝕６４０元

艾德韋宣（０９９１９）　１﹒５７元　　２﹒０２元　　－２２﹒３％　　蝕９００元

匯景控股（０９９６８）　１﹒９５元　　１﹒９３元　　＋　１﹒０％　　　賺４０元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊不計交易費用

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