中美簽首階段貿議，港股高開３２點報２８８０６點，國指升１９點

《經濟通通訊社１６日專訊》中美簽署首階段貿易協議，隔晚美股道指及標指再度破頂，惟

今早亞洲股市走勢分化，日經升８點，台北加權指數跌８７點。港股方面今早高開３２點，貿易

戰「風眼股」表現造好，創科實業（００６６９）升逾１﹒８６％，為開市表現最佳藍籌，舜宇

（０２３８２）亦升０﹒９９％。恆生指數報２８８０６點，升３２點或升０﹒１１％，主板成

交３７﹒４１億元。國企指數報１１３１５點，升１９點或升０﹒１８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５９﹒８元；港交所（００３８８）升０

﹒０７％，報２８０元；騰訊（００７００）升０﹒０５％，報３９９元；中移動（００９４１

）跌０﹒８４％，報６５﹒２５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報８６﹒６５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６５﹒４５元 升１﹒８７％

銀河娛樂（０００２７） ６３﹒１５元 升１﹒３６％

舜宇光學（０２３８２） １４２﹒６０元 升０﹒９９％

中國平安（０２３１８） ９６﹒１０元 升０﹒９５％

中海油 （００８８３） １３﹒３４元 升０﹒９１％



中國旺旺（００１５１） ７﹒０９元 升０﹒８５％

金沙中國（０１９２８） ４４﹒７０元 升０﹒７９％

中信股份（００２６７） １０﹒２２元 升０﹒７９％

交通銀行（０３３２８） ５﹒５２元 升０﹒７３％

恆安國際（０１０４４） ６２﹒５０元 升０﹒７３％

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（ｕｌ）

