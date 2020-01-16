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即市新聞

16/01/2020 09:22

中美簽首階段貿議，港股高開３２點報２８８０６點，國指升１９點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美簽署首階段貿易協議，隔晚美股道指及標指再度破頂，惟
今早亞洲股市走勢分化，日經升８點，台北加權指數跌８７點。港股方面今早高開３２點，貿易
戰「風眼股」表現造好，創科實業（００６６９）升逾１﹒８６％，為開市表現最佳藍籌，舜宇
（０２３８２）亦升０﹒９９％。恆生指數報２８８０６點，升３２點或升０﹒１１％，主板成
交３７﹒４１億元。國企指數報１１３１５點，升１９點或升０﹒１８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５９﹒８元；港交所（００３８８）升０
﹒０７％，報２８０元；騰訊（００７００）升０﹒０５％，報３９９元；中移動（００９４１
）跌０﹒８４％，報６５﹒２５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報８６﹒６５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　６５﹒４５元　　　升１﹒８７％
　　銀河娛樂（０００２７）　　６３﹒１５元　　　升１﹒３６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１４２﹒６０元　　　升０﹒９９％
　　中國平安（０２３１８）　　９６﹒１０元　　　升０﹒９５％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒３４元　　　升０﹒９１％

　　中國旺旺（００１５１）　　　７﹒０９元　　　升０﹒８５％
　　金沙中國（０１９２８）　　４４﹒７０元　　　升０﹒７９％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒２２元　　　升０﹒７９％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒５２元　　　升０﹒７３％
　　恆安國際（０１０４４）　　６２﹒５０元　　　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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