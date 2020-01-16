《盤後部署》港股料短期難突破二萬九，新經濟股與手機股仍可一戰

《經濟通通訊社１６日專訊》港股今日走勢波動，受中美簽訂貿易協議消息影響，港股高開

３２點後曾升２１４點，高見２８９８７點，惟午前港股走勢力弱，半日軟２１點收市，午後股

市走勢好淡爭持，藥股受大行唱好而受追捧，中生製藥（０１１７７）急升近４％，而人民幣上

升亦帶動內房股走勢，中海外（００６８８）及潤地（０１１０９）分別漲約３％；而蘋果概念

股現獲利盤，瑞聲（０２０１８）跌近２％。最終恆生指數收報２８８８３點，升１０９點或升

０﹒３８％，主板成交１０１５﹒０２億元。國企指數報１１３２８，升３２點或升０﹒２９％

。

內地Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報３０７４，跌１５點或跌０﹒５２％；深證成份指數報

１０９６７，跌４點或跌０﹒０４％。兩市合共成交６１２８﹒０１億元人民幣。



＊高盛料負利率將出現，特朗普或再減稅＊



高盛首席經濟學家哈哲思對外表示，美國在可見的未來會出現負利率。哈哲思指出，雖然目

前很多人對美國會否出現負利率有懷疑態度，而該行預計美國經濟將有２％增長，但假如經濟短

期內發生衰退，美聯儲則利用量化寬鬆和負利率來改造經濟。有分析指出，假如長期實施負利率

，將會削弱銀行的資產負債表，對經濟產生的影響更廣泛。哈哲思預計，假如經濟出現衰退，他

預計保守先下降１５０點子息口。

美國大選年下，市場都憧憬美國總統特朗普有一進步的稅務寬減措施，外地傳媒報道指，白

宮計劃於今年內宣布減稅計劃，報道指出，２０１７年時特朗普推出《減稅和就業法案》，將美

國稅率降到２１％，並削減了持股企業的稅率，使企業利潤提高，而這項法案亦推動就業增長和

投資。而美國新的減稅計劃，會在第一論的減稅計劃基礎上再作調整，希望幫助中產時現經濟增

長。



＊港股缺利好消息，農曆年前受制二萬九＊



港股近期雖然一度衝上二萬九關口，但礙於該區域蟹貨區明顯，預料港股可能在相關區域以

作整固，待農曆新年過後，大市走勢才會明朗化。恆指１４日ＲＳＩ處於６８位置，反映大市買

力情況仍在，短期內下行機會不太大，投資者可多加考慮作好倉部署，相信新經濟股及手機設備

股仍有不錯的升幅；而食品股則開始到炒期末端，投資者不論贏輸亦應作好離場準備。（ｕｌ）

