《談國論企－黎偉成》銀行家俏看經濟及盈利前景

《談國論企》中國人民銀行的調查報告顯示銀行家俏看２０２０年一季度的宏觀經濟，顯然

受到２０１９年四季度的貸款總體需求同比有相對明顯的增長，特別是製造業和基礎設施等貸款

需求頗為殷切，使上季度的宏觀經濟熱度指數環比及同比皆跌變得滯後和不用擔心。



＊製造業基礎設施貸款需求轉殷啟示佳＊



來自人行的《２０１９年第四季度銀行家問卷調查報告》的資料，反映出銀行家較企業家的

經營情況及預期回報為樂觀，特別是（一）銀行家對宏觀經濟熱度預期指數，對２０２０年一季

度是為３４﹒４，較２０１９季度環比高３﹒７個百分點，相對於２０１８年四季度對未來一個

季度的預期指數３７﹒８環比上升３﹒４個百分點，即使在實際指數仍低，但環比所增的幅度卻

要高０﹒３個百分點，可解讀為銀行家對季度性的經濟環比信心加強，而這是美國單方面對華掀

起的貿戰逾一年半所出現的觀感，當屬不錯的表現。

此因（二）銀行業的盈利指數於２０１９年四季度所達的６７﹒６，環比增長０﹒９個百分

點，同更大幅上升１﹒９個百分點，相對於２０１８年同期所達的６５﹒７，環比及同比分別下

跌１﹒２個百分點及２﹒６個百分點，有十分明顯的改善所致。

銀行業俏看業績，當然受惠於（三）業務有相當程度的改善甚至提升，並可從貸款需求可見

一斑，即：貸款總體需求指數於２０１９年四季度為６５﹒３，即使環比減少０﹒５個百分點，

但比２０１８年同期所減的２﹒２個百分點少減１﹒７個百分點，四季度通常是企業中長期貸款

需求的傳統淡季，僅短期的借貸需求較強，故整體較三季度肯定有所回落，乃肯定和可預期的現

象。

貸款需求於２０１９年四季度的環比減幅較上年同期明顯改善，乃受惠於（Ｉ）製造業貸款

需求指數期內所達的５９﹒２，環比增長持平於上年的０﹒２個百分點，同比則增加０﹒６個百

分點因上年同期僅為５８﹒６，和（ＩＩ）基礎設施貸款需求指數６０﹒６，環比上升０﹒３個

百分點，相對於２０１８年四季度５８環比要下跌２﹒８個百分點，和同比增２﹒６個百分點，

反映出兩大業務的最新發展相對理想和良佳，是為銀行家對前景的信心保證。

至於此一指數中的企業規模類分的表現，亦有不同程度的好轉：（ｉ）大型企業的貸款需求

指數５４﹒９，不僅環比提升０﹒５個百分點而去年同期減２﹒３個百分點，同比亦增０﹒９個

百分點，屬全面改善的佳態；（ｉｉ）中型企業指數環比無疑持平於上季度的５７﹒１，亦扭轉

上年同期環比減少１﹒５個百分點之況，同比增０﹒５個百分點；（ｉｉｉ）小微企業指數

６９﹒６，環比減０﹒６個百分點非上年同期之增０﹒８個百分點，唯是同比卻增１﹒７個百分

點。

此為（四）銀行業景氣指數有全面改善之因：於２０１９年四季度７０﹒１，環比增加

０﹒５個百分點，同比更大幅提升１﹒４個百分點。



＊貨幣政策適度對銀行業及經濟有佳效＊



由是《報告》提到（五）銀行家宏觀經濟熱度指數於２０１９年四季度的表現未如理想，可

視之為滯後現象，不用作「負面」的解讀，而此數３０﹒７，環比減少３﹒３個百分點，而

２０１８年四季度３４﹒４的環比減１﹒１個百分點。

再看（六）銀行家對貨幣政策感受指數，於（１）２０１９年四季度達５５﹒１，環比增長

０﹒６個百分點，較上年同期５３﹒１更增２個百分點之普，因：認為「寬鬆」指數１５環比大

增２個百分點；認為「適度」指數８６﹒２環比雖跌２﹒７個百分點，惟相對於上年同期的

８１﹒２，同比大幅上升５個百分點。

和（２）對下季即２０２０年一季度的貨幣政策感受預期指數６１﹒１，較現季度的環比增

長６個百分點；此一指數於２０１８年預期之５７﹒８和環比升４﹒７個百分點，無論在環比及

同比皆有好轉。

銀行業從來就是經濟之「春江鴨」，故此一行業「先知」基本是正面的，亦印證我對中國的

經濟穩中有進的前景感到信心的重要因由。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

