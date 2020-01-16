《異動股》旅橙文化（８６２７）遭洗倉，盤中急跌七成四

《經濟通通訊社１６日專訊》旅橙文化（０８６２７）現價跌７４﹒１９％，報０﹒４元；

成交約１﹒４４億股，涉資５７５８萬元。暫為跌幅最大個股。

半新股旅橙文化今日上演高台跳水一幕，股份盤中盤中低見０﹒３３元。該股份在跳水前連

升六個交易日，累積升幅達四成二。

現時，恆生指數報２８７６１點，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交６３３﹒４６億元。

國企指數報１１２８５點，跌９點或跌０﹒０９％。

上證綜合指數報３０７９點，跌１０點或跌０﹒３３％，成交１５３６﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１０９７７點，升４點或升０﹒０４％，成交２５１０﹒９２億元人民幣。



港股十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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旅橙文化（０８６２７） ０﹒４０元 跌７４﹒１９％

海航科技（０２０８６） ０﹒５９元 跌２３﹒３８％

浩柏國際（０８４３１） ０﹒０９２元 跌２１﹒３７％

共享集團（０３３４４） ０﹒０６６元 跌１８﹒５２％

寶峰時尚（０１１２１） ０﹒３８元 跌１３﹒６４％



鴻寶資源（０１１３１） ０﹒３８元 跌１３﹒６４％

達進東方（００５１５） ０﹒０７２元 跌１２﹒２０％

申酉控股（０８３７７） ０﹒０８１元 跌１１﹒９６％

中華燃氣（０８２４６） ０﹒２９５元 跌１１﹒９４％

仁恆實業（０３６２８） ０﹒２０１元 跌１１﹒８４％

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（ｕｌ）

