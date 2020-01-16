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即市新聞

16/01/2020 13:23

《異動股》旅橙文化（８６２７）遭洗倉，盤中急跌七成四

　　《經濟通通訊社１６日專訊》旅橙文化（０８６２７）現價跌７４﹒１９％，報０﹒４元；
成交約１﹒４４億股，涉資５７５８萬元。暫為跌幅最大個股。
　　半新股旅橙文化今日上演高台跳水一幕，股份盤中盤中低見０﹒３３元。該股份在跳水前連
升六個交易日，累積升幅達四成二。
　　現時，恆生指數報２８７６１點，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交６３３﹒４６億元。
國企指數報１１２８５點，跌９點或跌０﹒０９％。
　　上證綜合指數報３０７９點，跌１０點或跌０﹒３３％，成交１５３６﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９７７點，升４點或升０﹒０４％，成交２５１０﹒９２億元人民幣。

　　港股十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旅橙文化（０８６２７）　　　０﹒４０元　　　跌７４﹒１９％
　　海航科技（０２０８６）　　　０﹒５９元　　　跌２３﹒３８％
　　浩柏國際（０８４３１）　　０﹒０９２元　　　跌２１﹒３７％
　　共享集團（０３３４４）　　０﹒０６６元　　　跌１８﹒５２％
　　寶峰時尚（０１１２１）　　　０﹒３８元　　　跌１３﹒６４％

　　鴻寶資源（０１１３１）　　　０﹒３８元　　　跌１３﹒６４％
　　達進東方（００５１５）　　０﹒０７２元　　　跌１２﹒２０％
　　申酉控股（０８３７７）　　０﹒０８１元　　　跌１１﹒９６％
　　中華燃氣（０８２４６）　　０﹒２９５元　　　跌１１﹒９４％
　　仁恆實業（０３６２８）　　０﹒２０１元　　　跌１１﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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