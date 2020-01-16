《異動股》維他奶（３４５）遭沽空機構狙擊，止跌回升暫反彈半成

《經濟通通訊社１６日專訊》維他奶（００３４５）遭沽空機構狙擊，午後先跌逾１％後，

現價回升４﹒８７％，報２９﹒０５元；成交約１２４４萬股，涉資３﹒４２億元。

沽空機構Ｖａｌｉａｎｔ Ｖａｒｒｉｏｒｓ發表題為「維他－賣（Ｖｉｔａ－ｓｅｌｌ）

」的報告，狙擊維他奶國際涉嫌「財務欺詐」，嚴重誇大其中國及澳洲業務利潤及資本支出、現

金流不佳，更指維他奶股價只值１０元。

現時，恆生指數報２８７７９點，升６點或升０﹒０２％，主板成交６５３﹒７１億元。國

企指數報１１２８７點，跌７點或跌０﹒０７％。

上證綜合指數報３０７７點，跌１２點或跌０﹒４０％，成交１６１９﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１０９６８點，跌３點或跌０﹒０４％，成交２６３３﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

維他奶 （００３４５） ２９﹒０５元 升４﹒８７％

中國飛鶴（０６１８６） １０﹒７８元 升２﹒６７％

現代牧業（０１１１７） １﹒１６元 升１﹒７５％

中國旺旺（００１５１） ７﹒１０元 升１﹒００％

澳優 （０１７１７） １１﹒２０元 升０﹒５４％



康師傅 （００３２２） １３﹒９０元 升０﹒８７％

青島啤酒（００１６８） ４９﹒２５元 升０﹒２０％

蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒２５元 跌０﹒４６％

華潤啤酒（００２９１） ４１﹒２０元 跌０﹒４８％

統一企業（００２２０） ８﹒５６元 跌０﹒９３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

