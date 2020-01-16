《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行調查統計司司司長阮健弘表示，總體
看目前銀行體系的流動性合理充裕，中國金融數據整體向好，結構在優化，企業中長期貸款在企
穩回升，整個金融體系對實體經濟的支持力度在不斷增強。金融機構的資管業務得到平穩有序的
整改，並且有所轉型升級，同時貨幣政策和財政政策相互協調配合，突出了逆周期調節，金融服
務實體經濟的效率也有所提高。可以說當前的金融體系更加健康，向實體經濟傳導的渠道更加通
暢。
16/01/2020 15:27
【駐京專電】人行：銀行體系流動性合理充裕，資管業務平穩整改
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行調查統計司司司長阮健弘表示，總體
看目前銀行體系的流動性合理充裕，中國金融數據整體向好，結構在優化，企業中長期貸款在企
穩回升，整個金融體系對實體經濟的支持力度在不斷增強。金融機構的資管業務得到平穩有序的
整改，並且有所轉型升級，同時貨幣政策和財政政策相互協調配合，突出了逆周期調節，金融服
務實體經濟的效率也有所提高。可以說當前的金融體系更加健康，向實體經濟傳導的渠道更加通
暢。
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