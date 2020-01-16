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16/01/2020 15:38

【數據解讀】人行阮健弘：適時運用政策工具，推動Ｍ２增速回升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行調查統計司司司長阮健弘表示，
２０１９年，人行會同相關的金管理部門，適時運用多種政策工具在豐富銀行補充資本金的資金
來源方面做了很多工作，適時地降低存款準備金率，提升了商業銀行的貨款投放能力，推動了
Ｍ２增速的企穩回升。總體來看，金融數據整體向好，結構在優化，企業中長期貸款在回升，金
融對實體經濟支持力度在增強。
　　人民銀行最新公布，去年１２月末，Ｍ２同比增長８﹒７％，高於市場預期的８﹒３％，增
速分別比上月末和上年同期高０﹒５個和０﹒６個百分點。

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