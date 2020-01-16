《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行調查統計司司司長阮健弘表示，
２０１９年，人行會同相關的金管理部門，適時運用多種政策工具在豐富銀行補充資本金的資金
來源方面做了很多工作，適時地降低存款準備金率，提升了商業銀行的貨款投放能力，推動了
Ｍ２增速的企穩回升。總體來看，金融數據整體向好，結構在優化，企業中長期貸款在回升，金
融對實體經濟支持力度在增強。
人民銀行最新公布，去年１２月末，Ｍ２同比增長８﹒７％，高於市場預期的８﹒３％，增
速分別比上月末和上年同期高０﹒５個和０﹒６個百分點。
16/01/2020 15:38
【數據解讀】人行阮健弘：適時運用政策工具，推動Ｍ２增速回升
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行調查統計司司司長阮健弘表示，
２０１９年，人行會同相關的金管理部門，適時運用多種政策工具在豐富銀行補充資本金的資金
來源方面做了很多工作，適時地降低存款準備金率，提升了商業銀行的貨款投放能力，推動了
Ｍ２增速的企穩回升。總體來看，金融數據整體向好，結構在優化，企業中長期貸款在回升，金
融對實體經濟支持力度在增強。
人民銀行最新公布，去年１２月末，Ｍ２同比增長８﹒７％，高於市場預期的８﹒３％，增
速分別比上月末和上年同期高０﹒５個和０﹒６個百分點。
|生財有道16/01/2020
【新股掛牌】七新股掛牌 新石文化高收四成 每手賺1000元
|生財有道16/01/2020
【消費新趨勢】二手衫有價有市 轉售商機無限
|FOCUS16/01/2020
【FOCUS】北京忍關稅買時間 改革派謀高質量發展
|剖析天下16/01/2020
世銀下調經濟預測 左右美股後市三大關鍵
|生財有道16/01/2020
受惠醫療改革 平安好醫生睇得過
|剖析天下16/01/2020
南韓經濟 否極泰來？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰