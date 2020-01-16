【駐滬專電】上海發布新版醫保專屬商業健康保險業務管理辦法

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海銀保監局日前發布修訂後的《上海市

醫保專屬商業健康保險業務管理辦法》，主要是為了規範保險公司經營行為，鼓勵更多保險公司

參與，推動保險業更好地服務於醫保專屬商業健康保險業務。

《管理辦法》重點修訂了經營主體範圍和產品管理兩方面。在經營主體方面，增加財產保險

公司及其分支機構，提出財險公司可經營短期健康保險業務，通過適當增加經營主體可以增加銷

售渠道，進一步擴大覆蓋面、提高參保率。

在產品管理方面，《管理辦法》一是規範產品回溯和修訂流程；二是對行業統一產品和公司

個性化產品進行區別管理。對於行業統一產品，保險公司應根據上海市保險同業公會制定的示範

條款開發產品，並經銀保監審批或備案。對於保險公司自行開發的產品，需經銀保監審批或備案

、上海市政府認可。

截至去年１２月底，醫保專屬商業健康保險業務累計覆蓋人群約１８萬人，提供風險保障超

７００億元（人民幣．下同），累計賠款約７５００萬元人民幣。目前，上海有９家人身險公司

經營此項業務，共推出六款專屬產品，包括「上海醫保帳戶重大疾病保險」、「上海醫保帳戶住

院自費醫療保險」、「上海醫保帳戶醫療保險」、「上海醫保帳戶意外傷害醫療保險」四款行業

統一產品和「國壽肺安寶特定腫瘤疾病保險」、「泰康關愛肝疾病保險」兩款公司個性化產品。

