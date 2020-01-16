《午市前瞻》港股短期未有催化劑，反覆格局料２８５００見支持

《經濟通通訊社１６日專訊》中美簽署貿易協議，意味糾纏逾年的貿易戰暫時喘定，美股三

大指數再創即市新高，道指首次踏上兩萬九之上收市，但未能為港股帶來太大刺激。恆指今日高

開３２點報２８８０６，走勢反覆，最多倒跌過６４點報２８７０９，最高曾上２８９８７點，

但亦只得２１４點升幅，且二萬九見阻力。隨著重磅股再次向下，港股升幅逐步收窄並再次倒跌

，最終午收２８７５２點，跌２１點或０﹒０７％，主板成交５９０﹒９６億元。國企指數報１

１２８１點，跌１３點或０﹒１２％。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒９３％，報２７７﹒２元；騰訊（００７００）

軟０﹒３５％，報３９７﹒４元；中移動（００９４１）跌０﹒０８％，報６５﹒７５元；友邦

（０１２９９）微跌０﹒０６％，報８６﹒６元；匯控（００００５）微升０﹒３３％，報６０

元。

Ａ股則持續向下，上證綜指報３０８１點，跌８點或０﹒２８％，成交１３７２﹒１８億元

人民幣。深證成指報１０９７１點，跌不足１點，成交２２７２﹒５３億元人民幣。



＊美方保留關稅作談判籌碼，出口貿易股個別發展＊



美國總統特朗普表示，美方會保留關稅作下階段談判籌碼，但很快與北京展開第二階段談判

，又稱會同意在第二階段貿易協議完成時取消對華的關稅。前景依然未明，出口貿易股個別發展

，創科（００６６９）微升０﹒７％，報６４﹒７元；敏實集團（００４２５）滑０﹒５％，報

３０﹒０５元；信義玻璃（００８６８）升０﹒３８％，報１０﹒６元；耐世特

（０１３１６）挫３﹒５２％，報６﹒８５元；偉易達（００３０３）跌１﹒６２％，報７９元

。德昌電機（００１７９）早前公布截至去年１２月底止首三季營業額２３﹒３８億美元，較去

年同期２４﹒３６億美元下跌４％，利淡消息無阻升勢，上午大漲７﹒３８％，報１８﹒９２元

。

美國汽油與精煉油庫存大增的消息，拖累國際油價周三下滑，創下數周低位。油股依然普遍

上揚，中國海油（００８８３）升１﹒０６％，報１３﹒３６元；中國石油（００８５７）微軟

０﹒２５％，報３﹒９３元；中石化（００３８６）升０﹒８６％，報４﹒７１元；中海油服（

０２８８３）揚２﹒１％，報１２﹒６６元。

人民幣兌美元中間價今日再上調３８點，報６﹒８８０７兌一美元，創去年７月２６日後逾

五個半月高。內房普遍回勇。保利置業（００１１９）揚３﹒１％，報３﹒３３元；瑞安房地產

（００２７２）升１﹒１４％，報１﹒７８元；金地商置（００５３５）急升１２﹒３８％，報

１﹒１８元；中海外（００６８８）升１﹒５３％，報２９﹒９元；世茂房（００８１３）漲５

﹒４４％，報３２元。路透引述消息人士稱，華潤置地（０１１０９）正考慮在今年分拆物管業

務來港上市，集資額可能約５億美元（約３９億港元），並已邀請潛在上市顧問進行商討。潤地

升２﹒３２％，報３７﹒４５元。



＊康寧傑瑞製藥獲大摩唱好，即升逾５％＊



物管股跟隨向上，新城悅服務（０１７５５）大升７﹒０３％，報１３﹒７元；碧桂園服務

（０６０９８）升２﹒６％，報２９﹒６５元，兩股均曾漲破頂。佳兆業美好（０２１６８）揚

１﹒４％，報２１﹒８元；中海物業（０２６６９）升１﹒７７％，報５﹒１７元；雅生活服務

（０３３１９）升０﹒８１％，報３１﹒１５元；奧園健康（０３６６２）漲４﹒０２％，報６

﹒４７元。

濠賭板塊隨大市先升後回軟，銀娛（０００２７）微跌０﹒５６％，報６１﹒９５元；新濠

國際（００２００）跌１﹒３９％，報２１﹒３元；澳博（００８８０）升０﹒３９％，報

１０﹒３２元；永利澳門（０１１２８）軟０﹒２５％，報２０﹒１元；金沙（０１９２８）升

０﹒２３％，報４４﹒４５元；美高梅（０２２８２）少漲２﹒４３％，報１４﹒３２元。

大摩發表報告唱好康寧傑瑞製藥（０９９６６），指他擁有強大的研發能力，雙特異性生物

制劑平台及針對龐大腫瘤藥市場獨特的產品管線將推動當前估值上漲。該行首予康寧傑瑞製藥增

持評級，刺激該股升５﹒０６％，報１４﹒１２元；石藥揚（０１０９３）升１﹒１４％，報

１７﹒８元；國藥（０１０９９）平收，報２９﹒２元；中生製藥（０１１７７）升１﹒１１％

，報１０﹒９４元；藥明生物（０２２６９）漲３﹒９％，報１０３﹒８元。復星醫藥

（０２１９６）子公司復星弘創的晚期實體瘤治療新藥，或將開展Ｉ期臨床試驗，該股升

０﹒８４％，報２３﹒９５元。



＊黃偉豪：融創基本面佳，建議４４元買入＊



中美成功簽署首階段貿易協議，惟港股反覆。中民證券研究部董事黃偉豪向《經濟通通訊社

》表示，早前出現美伊衝突，但港股仍穩守十天線（約２８５６９點），反映目前港股氣氛不差

。除非突然出現政治事件，否則港股不會急跌。他認為，隨炒作中美簽署貿易協議的消息告一段

落，短期亦未見新催化劑，加上農曆新年假期臨近，料港股在長假期前走勢是反覆上落格局，區

間維持２８５００點至２９１００點。

另外，他提醒投資者，如從低位持有出口股如敏華控股（０１９９９）及申洲國際

（０２３１３）等或可先行獲利，因正面的貿議消息已炒作完畢，加上其股價普遍站在高位，或

有較深的整固風險。新經濟股方面，他認為美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）可繼

續持貨，他相信其業績普遍見可觀增長。

內房股本日表現較佳。黃偉豪指本年依然對內房股走勢樂觀，因內地上月７０大中城市新樓

價格按年升幅收窄至６﹒６％，連升５１個月，同時其普遍銷售數據見增長，以及平均估值較低

。此外，他指近期見內房股積極發債融資，普遍年期較以往長，反映其融資情況比以往寬鬆；年

息率普遍亦較以往低，可望降低其融資成本。當中他較看好融創中國（０１９１８），因其銷售

業績較同規模內房佳，建議４４元買入，目標價４９元，跌穿４０元止蝕。（ｋｓ、ｎｓ）

