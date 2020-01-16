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即市新聞

16/01/2020 16:53

《美元走勢－羅明立》歐元技術走勢改善，惟反彈力度暫不宜高估

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒９９　　　１０９﹒８３　　　１０９﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５８　　　１﹒１１４３　　　１﹒１１５１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０５３　　　１﹒３０３２　　　１﹒３０４７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６５０　　　０﹒９６３１　　　０﹒９６３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３４　　　７﹒７６６８　　　７﹒７７１６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》中美最終簽訂首階段貿易協議，中方同意大規模增購２０００億美元美國產品
，同時在包括金融服務、農業、匯率及技術轉移等問題上達成共識。雙方則就本身立場各自表述
以向國民交代並非輸家。市場人士對日後如何執行相關細節較為關心，加上美方如何滿足中方要
增購的產品亦令人懷疑；接下來的第二階段談判能否順利進行仍變數多多，因此這份協議未必就
能解決雙方在貿易開題上的分歧。
　　美國昨日（１５日）公布最新的ＰＰＩ數據，核心數據升幅不及預期，消息對匯價影響不大
，美元輕微回落，留意９７﹒００失守的話，美匯可能要再次考驗９６﹒３０。
　　歐元近日守住５０天線的１﹒１０９０支持並回升至１﹒１１５０附近，技術走勢正在改善
，有助推動歐元進一步反彈。不過，區內基本面欠亮點，反彈力度暫不宜高估。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１１５　　　１﹒１２４０　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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