《美元走勢－羅明立》歐元技術走勢改善，惟反彈力度暫不宜高估

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒９９ １０９﹒８３ １０９﹒８８

歐元╱美元 １﹒１１５８ １﹒１１４３ １﹒１１５１

英鎊╱美元 １﹒３０５３ １﹒３０３２ １﹒３０４７

美元╱瑞郎 ０﹒９６５０ ０﹒９６３１ ０﹒９６３８

美元╱港元 ７﹒７７３４ ７﹒７６６８ ７﹒７７１６

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《美元走勢》中美最終簽訂首階段貿易協議，中方同意大規模增購２０００億美元美國產品

，同時在包括金融服務、農業、匯率及技術轉移等問題上達成共識。雙方則就本身立場各自表述

以向國民交代並非輸家。市場人士對日後如何執行相關細節較為關心，加上美方如何滿足中方要

增購的產品亦令人懷疑；接下來的第二階段談判能否順利進行仍變數多多，因此這份協議未必就

能解決雙方在貿易開題上的分歧。

美國昨日（１５日）公布最新的ＰＰＩ數據，核心數據升幅不及預期，消息對匯價影響不大

，美元輕微回落，留意９７﹒００失守的話，美匯可能要再次考驗９６﹒３０。

歐元近日守住５０天線的１﹒１０９０支持並回升至１﹒１１５０附近，技術走勢正在改善

，有助推動歐元進一步反彈。不過，區內基本面欠亮點，反彈力度暫不宜高估。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１１５ １﹒１２４０ １﹒１０７５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

