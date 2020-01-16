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16/01/2020 10:19

【新股掛牌】建橋教育：民促法令行業健康發展，行業發展空間巨大

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上海建橋教育（０１５２５）董事長周星增表示，民辦教育是
中國高等教育的重要部分，同時是一個重要的增長點，也是促進改革的重要力量。他認為，只要
民辦教育的定位不變，政策就不變。
　　他續指，內地推《民辦教育促進法》可以令行業健康有序地快速發展，強調行業仍有巨大的
發展空間。
　　至於集團的收購合併計劃，他指出，現時集團主要集中留意華南及長三角地區的標的，當中
需要每年收入１億人民幣以上，收生５０００人以上。（ｃｗ）

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