【新股掛牌】建橋教育：民促法令行業健康發展，行業發展空間巨大

《經濟通通訊社１６日專訊》上海建橋教育（０１５２５）董事長周星增表示，民辦教育是

中國高等教育的重要部分，同時是一個重要的增長點，也是促進改革的重要力量。他認為，只要

民辦教育的定位不變，政策就不變。

他續指，內地推《民辦教育促進法》可以令行業健康有序地快速發展，強調行業仍有巨大的

發展空間。

至於集團的收購合併計劃，他指出，現時集團主要集中留意華南及長三角地區的標的，當中

需要每年收入１億人民幣以上，收生５０００人以上。（ｃｗ）

