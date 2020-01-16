【ＩＰＯ反應】消息指中關村科技租賃公開發售已獲足額認購

《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，融資租賃公司中關村科技租賃（０１６０１）公

開發售已獲足額認購。

公司發售３﹒３億股，招股價介乎１﹒５２至１﹒７１元，集資最多５﹒７億元，股份預計

於下周五（２４日）掛牌。

是次集資引入三名基礎投資者，包括源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展、北京宇信

科技集團股份為基石投資者，投資金額分別為１０００萬美元、５０００萬元人民幣及３０００

萬元人民幣。（ｂｉ）

