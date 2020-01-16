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16/01/2020 13:40

【ＩＰＯ反應】消息指中關村科技租賃公開發售已獲足額認購

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，融資租賃公司中關村科技租賃（０１６０１）公
開發售已獲足額認購。
　　公司發售３﹒３億股，招股價介乎１﹒５２至１﹒７１元，集資最多５﹒７億元，股份預計
於下周五（２４日）掛牌。
　　是次集資引入三名基礎投資者，包括源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展、北京宇信
科技集團股份為基石投資者，投資金額分別為１０００萬美元、５０００萬元人民幣及３０００
萬元人民幣。（ｂｉ）

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