《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，融資租賃公司中關村科技租賃（０１６０１）公
開發售已獲足額認購。
公司發售３﹒３億股，招股價介乎１﹒５２至１﹒７１元，集資最多５﹒７億元，股份預計
於下周五（２４日）掛牌。
是次集資引入三名基礎投資者，包括源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展、北京宇信
科技集團股份為基石投資者，投資金額分別為１０００萬美元、５０００萬元人民幣及３０００
萬元人民幣。（ｂｉ）
16/01/2020 13:40
【ＩＰＯ反應】消息指中關村科技租賃公開發售已獲足額認購
《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，融資租賃公司中關村科技租賃（０１６０１）公
開發售已獲足額認購。
公司發售３﹒３億股，招股價介乎１﹒５２至１﹒７１元，集資最多５﹒７億元，股份預計
於下周五（２４日）掛牌。
是次集資引入三名基礎投資者，包括源晶有限公司、北京中關村科學城創新發展、北京宇信
科技集團股份為基石投資者，投資金額分別為１０００萬美元、５０００萬元人民幣及３０００
萬元人民幣。（ｂｉ）
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