【本港經濟】去年首十一個月整體出口貨量按年下跌５﹒８％

《經濟通通訊社１６日專訊》繼較早時發表去年１１月份對外商品貿易的貨值統計數字後，

政府統計處今日公布，２０１９年１１月與２０１８年同月比較，香港的商品整體出口貨量下跌

１﹒３％。同時，商品進口貨量下跌５﹒９％。總計去年首十一個月，香港的商品整體出口貨量

按年下跌５﹒８％，而商品進口貨量下跌８﹒１％。

２０１９年１１月，商品整體出口價格按年下跌０﹒２％。另一方面，商品進口價格則上升

０﹒１％。累計去年首十一個月，商品整體出口及進口價格按年均上升１﹒３％。（ｃｌ）

