《經濟通通訊社１６日專訊》繼較早時發表去年１１月份對外商品貿易的貨值統計數字後，
政府統計處今日公布，２０１９年１１月與２０１８年同月比較，香港的商品整體出口貨量下跌
１﹒３％。同時，商品進口貨量下跌５﹒９％。總計去年首十一個月，香港的商品整體出口貨量
按年下跌５﹒８％，而商品進口貨量下跌８﹒１％。
２０１９年１１月，商品整體出口價格按年下跌０﹒２％。另一方面，商品進口價格則上升
０﹒１％。累計去年首十一個月，商品整體出口及進口價格按年均上升１﹒３％。（ｃｌ）
16/01/2020 16:39
【本港經濟】去年首十一個月整體出口貨量按年下跌５﹒８％
《經濟通通訊社１６日專訊》繼較早時發表去年１１月份對外商品貿易的貨值統計數字後，
政府統計處今日公布，２０１９年１１月與２０１８年同月比較，香港的商品整體出口貨量下跌
１﹒３％。同時，商品進口貨量下跌５﹒９％。總計去年首十一個月，香港的商品整體出口貨量
按年下跌５﹒８％，而商品進口貨量下跌８﹒１％。
２０１９年１１月，商品整體出口價格按年下跌０﹒２％。另一方面，商品進口價格則上升
０﹒１％。累計去年首十一個月，商品整體出口及進口價格按年均上升１﹒３％。（ｃｌ）
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