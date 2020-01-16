國泰去年客運量按年減０﹒７％，載貨量跌６﹒１％

《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）公布，國泰航空與國泰港龍航空１２

月份合共載客２９９﹒４８萬人次，按年跌３﹒６％；乘客運載率上升１﹒２個百分點至８５％

，以可用座位千米數計算的運力則下跌１﹒３％。２０１９年全年載客量按年微跌０﹒７％，而

運力則增加５﹒１％。

集團上月運載的貨物及郵件合共約１７﹒７６萬公噸，按年減少２﹒９％，運載率下跌

１﹒３個百分點至６６﹒４％。２０１９全年的載貨量按年減少６﹒１％，運力減少０﹒３％，

而貨物及郵件收入噸千米數則下跌６﹒７％。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，對集團以至香港而言，去年是非常困難的一年，全年

運載率雖較２０１８年減少１﹒８個百分點，但仍能保持８２％以上，認為市場競爭異常激烈，

尤以旅遊淡季時期為甚，加上集團愈加倚重過境客運，使收益率續嚴重受壓。他續指，農曆新年

的訂位情況因過境客量增加而頗為理想，惟農曆新年後的訂位狀況顯著落後，尤其是訪港客運。

他又指，集團將繼續投資於數碼轉型。

他又表示，早前已預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色，今年的營運環境將依然挑戰

重重。公司已於上月公布，因應現正面對的挑戰，會按年減少２０２０年度運力１﹒４％。

（ｃｗ）

