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即市新聞

16/01/2020 16:59

國泰去年客運量按年減０﹒７％，載貨量跌６﹒１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）公布，國泰航空與國泰港龍航空１２
月份合共載客２９９﹒４８萬人次，按年跌３﹒６％；乘客運載率上升１﹒２個百分點至８５％
，以可用座位千米數計算的運力則下跌１﹒３％。２０１９年全年載客量按年微跌０﹒７％，而
運力則增加５﹒１％。
　　集團上月運載的貨物及郵件合共約１７﹒７６萬公噸，按年減少２﹒９％，運載率下跌
１﹒３個百分點至６６﹒４％。２０１９全年的載貨量按年減少６﹒１％，運力減少０﹒３％，
而貨物及郵件收入噸千米數則下跌６﹒７％。
　　國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，對集團以至香港而言，去年是非常困難的一年，全年
運載率雖較２０１８年減少１﹒８個百分點，但仍能保持８２％以上，認為市場競爭異常激烈，
尤以旅遊淡季時期為甚，加上集團愈加倚重過境客運，使收益率續嚴重受壓。他續指，農曆新年
的訂位情況因過境客量增加而頗為理想，惟農曆新年後的訂位狀況顯著落後，尤其是訪港客運。
他又指，集團將繼續投資於數碼轉型。
　　他又表示，早前已預期下半年度財務表現將較上半年大為遜色，今年的營運環境將依然挑戰
重重。公司已於上月公布，因應現正面對的挑戰，會按年減少２０２０年度運力１﹒４％。
（ｃｗ）

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