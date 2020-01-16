《再戰明天》習近平訪問緬甸，內地公布第四季經濟增長

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），中國國家主席習近平對緬甸進行國事訪問，

內地公布第四季國內生產總值。



＊習近平對緬甸進行國事訪問＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國家主席習近平對緬甸進行國事訪問（至１月１８日）

，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。本港時間明晚１０：００ｍ，費城聯邦儲備銀行

總裁哈克就貨幣政策發表講話。

明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）就移民問題舉行部長級會議。



＊內地公布第四季國內生產總值，美公布密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，美國公布１１月整體資本流動，及長期資本流動。

１０：００ａｍ，中國公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由１﹒５％跌至

１﹒４％；國內生產總值（年初至今）年率料維持於６﹒２％；國內生產總值年率料維持於６％

。內地同時公布１２月工業生產和零售銷售。

明晚６：００ｐｍ，歐元區１２月消費者物價指數，年率料由１％升上１﹒３％。

明晚９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可和新屋動工。１０：１５ｐｍ，美國公布１２

月工業生產，月率料由１﹒１％跌至負０﹒２％。產

１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，料維持於９９﹒３。１１月

ＪＯＬＴＳ職位空缺料由７２６﹒７萬跌至７２５萬。



＊順風清潔能源開股東特別大會＊



在本港，明日，順風清潔能源（０１１６５）開股東特別大會。（ｈｏ）

