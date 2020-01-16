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16/01/2020 19:18

《再戰明天》習近平訪問緬甸，內地公布第四季經濟增長

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），中國國家主席習近平對緬甸進行國事訪問，
內地公布第四季國內生產總值。

＊習近平對緬甸進行國事訪問＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，中國國家主席習近平對緬甸進行國事訪問（至１月１８日）
，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。本港時間明晚１０：００ｍ，費城聯邦儲備銀行
總裁哈克就貨幣政策發表講話。
　　明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）就移民問題舉行部長級會議。

＊內地公布第四季國內生產總值，美公布密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，美國公布１１月整體資本流動，及長期資本流動。
　　１０：００ａｍ，中國公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由１﹒５％跌至
１﹒４％；國內生產總值（年初至今）年率料維持於６﹒２％；國內生產總值年率料維持於６％
。內地同時公布１２月工業生產和零售銷售。
　　明晚６：００ｐｍ，歐元區１２月消費者物價指數，年率料由１％升上１﹒３％。
　　明晚９：３０ｐｍ，美國公布１２月建築許可和新屋動工。１０：１５ｐｍ，美國公布１２
月工業生產，月率料由１﹒１％跌至負０﹒２％。產
　　１１：００ｐｍ，美國公布１月密歇根大學消費者信心指數，料維持於９９﹒３。１１月
ＪＯＬＴＳ職位空缺料由７２６﹒７萬跌至７２５萬。

＊順風清潔能源開股東特別大會＊

　　在本港，明日，順風清潔能源（０１１６５）開股東特別大會。（ｈｏ）

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